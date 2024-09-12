Наша мета зрозуміла: Норріс — про перемоги Макларен в наступних Гран-прі

Пілот команди Формули-1 Макларен Ландо Норріс розповів про мету команди на кінець сезону.

Його слова передає Racingnews365.

"Було чудово фінішувати на подіумі в останній європейській гонці та взяти наш дванадцятий подіум поспіль. Я та мої інженери подивилися на нашу продуктивність у Монці та знайшли способи, як ми можемо досягти кращих результатів.

Наша мета зрозуміла. У мене є повна впевненість у тому, що ми продовжимо працювати та покращуватись", — сказав британець.