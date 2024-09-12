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Наша мета зрозуміла: Норріс — про перемоги Макларен в наступних Гран-прі

Андрій Яросименко — 12 вересня, 07:32
Наша мета зрозуміла: Норріс — про перемоги Макларен в наступних Гран-прі
Ландо Норріс
Getty images

Пілот команди Формули-1 Макларен Ландо Норріс розповів про мету команди на кінець сезону.

Його слова передає Racingnews365.

"Було чудово фінішувати на подіумі в останній європейській гонці та взяти наш дванадцятий подіум поспіль. Я та мої інженери подивилися на нашу продуктивність у Монці та знайшли способи, як ми можемо досягти кращих результатів.

Наша мета зрозуміла. У мене є повна впевненість у тому, що ми продовжимо працювати та покращуватись", — сказав британець.

Зазначимо, що наступним етапом сезону-2024 Формули-1 стане Гран-прі Азербайджану.

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Нагадаємо, останньою перемогою Норріса було Гран-прі Нідерландів. Там він тріумфував з відривом у майже 23 секунди від гонщика Ред Булл, Макса Ферстаппена, для якого ця гонка була домашньою.

Наразі в особистому заліку пілотів Норріс посідає друге місце, маючи в активі 241 очко. Очолює рейтинг Ферстаппен — 303 залікових бали, а трійку замикає пілот Феррарі Шарль Леклер — 217 очок.

Гран-прі Азербайджану Макларен Формула 1 Ландо Норріс

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