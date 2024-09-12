Наша мета зрозуміла: Норріс — про перемоги Макларен в наступних Гран-прі
Пілот команди Формули-1 Макларен Ландо Норріс розповів про мету команди на кінець сезону.
Його слова передає Racingnews365.
"Було чудово фінішувати на подіумі в останній європейській гонці та взяти наш дванадцятий подіум поспіль. Я та мої інженери подивилися на нашу продуктивність у Монці та знайшли способи, як ми можемо досягти кращих результатів.
Наша мета зрозуміла. У мене є повна впевненість у тому, що ми продовжимо працювати та покращуватись", — сказав британець.
Зазначимо, що наступним етапом сезону-2024 Формули-1 стане Гран-прі Азербайджану.
Нагадаємо, останньою перемогою Норріса було Гран-прі Нідерландів. Там він тріумфував з відривом у майже 23 секунди від гонщика Ред Булл, Макса Ферстаппена, для якого ця гонка була домашньою.
Наразі в особистому заліку пілотів Норріс посідає друге місце, маючи в активі 241 очко. Очолює рейтинг Ферстаппен — 303 залікових бали, а трійку замикає пілот Феррарі Шарль Леклер — 217 очок.