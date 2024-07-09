Британський пілот Макларен Ландо Норріс незадоволений своїм результатом на Гран-прі Великої Британії.

Слова гонщика передає Sky Sports.

"Мені набридло говорити, що я повинен був виступити краще, що я повинен був зробити це, що я міг би зробити те чи інше. Мені байдуже, якщо це займе час, я не хочу, щоб це зайняло час. Я повинен робити це зараз, ми повинні перемагати зараз. Я повинен приймати кращі рішення, ніж ті, які я приймаю зараз. Я просто розчарований. Це перемога у Формулі-1, і я не збираюся погоджуватися на щось менше, коли ми повинні були її досягти.

Я не буду задоволений ще одним третім місцем. Я програв Максу більше очок, тому не збираюся бути щасливим з цього приводу. Багато хорошого, є позитивні моменти, так, але я буду задоволений лише кінцевим результатом, а зараз цього нема", — сказав Норріс.