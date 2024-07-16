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Хілл: Феррарі не надають Леклеру підтримку в розробці стратегії

Андрій Яросименко — 16 липня, 10:08
Хілл: Феррарі не надають Леклеру підтримку в розробці стратегії

Колишній чемпіон світу Формули-1 Деймон Хілл вважає, що Феррарі не надають Шарлю Леклеру належної підтримки в розробці стратегії.

Його слова передає F1oversteer.

"Це якась загадка. Карлосу, ймовірно, вдається успішно виходити зі складних ситуацій і досягати більшого, використовуючи те, чого немає у Шарля. Хоча саме Шарль той пілот, який, мабуть, має залишатися в команді.
Не розумію, що зараз відбувається у Феррарі, вони не надають Леклеру належної підтримки в розробці стратегії. Коли Карлос бере ініціативу у свої руки, команда відчуває впевненість, якої у них немає з Шарлем", — сказав фахівець.

Нагадаємо, на Гран-прі Великої Британії пілоти Феррарі Карлос Сайнс та Шарль Леклер зайняли 5 та 14 місце відповідно. Перемогу здобув гонщик Мерседес Льюїс Гамільтон, другим приїхав Макс Ферстаппен із Ред Булл, третім став Ландо Норріс із Макларен.

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