Баттон: Це був жахливий вікенд для Переса

Колишній чемпіон Формули-1 Дженсон Баттон вважає, що минулий вікенд 12 етапу Формули-1 був жахливим для пілота Ред Булл Серхіо Переса.

Його слова передає Sky Sports.

"Це був жахливий вікенд для Серхіо. Звісно, йому теж у чомусь не пощастило. І таке не відбуватиметься кожні вихідні, але у Кубку конструкторів у Ред Булл справи все гірші. Перес повинен набрати принаймні кілька очок, навіть якщо він не фінішує одразу за Ферстаппеном.

Ред Булл не можуть дозволити цьому тривати вічно. Якщо в наступній гонці він знову не набере очки, незабаром їм доведеться витягти його з боліда і посадити когось іншого. Це неприємне відчуття для водія. Це важко, це жахливо, але для них важливі конструктори", — сказав Баттон.