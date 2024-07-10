Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Баттон: Це був жахливий вікенд для Переса

Андрій Яросименко — 10 липня, 11:50
Баттон: Це був жахливий вікенд для Переса

Колишній чемпіон Формули-1 Дженсон Баттон вважає, що минулий вікенд 12 етапу Формули-1 був жахливим для пілота Ред Булл Серхіо Переса.

Його слова передає Sky Sports.

"Це був жахливий вікенд для Серхіо. Звісно, йому теж у чомусь не пощастило. І таке не відбуватиметься кожні вихідні, але у Кубку конструкторів у Ред Булл справи все гірші. Перес повинен набрати принаймні кілька очок, навіть якщо він не фінішує одразу за Ферстаппеном.

Ред Булл не можуть дозволити цьому тривати вічно. Якщо в наступній гонці він знову не набере очки, незабаром їм доведеться витягти його з боліда і посадити когось іншого. Це неприємне відчуття для водія. Це важко, це жахливо, але для них важливі конструктори", — сказав Баттон.

Нагадаємо, на Гран-прі Великої Британії Серхіо Перес приїхав сімнадцятим. Перше місце здобув пілот Мерседес Льюїс Гамільтон, другим фінішував гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, третім став Ландо Норріс із Макларен.

Red Bull Льюїс Гамільтон Гран-прі Великобританії Макс Ферстаппен Формула 1 Серхіо Перес Ландо Норріс

Red Bull

Ред Булл представив спеціальну ліврею на Гран-прі Великої Британії
Ферстаппен — про аварію з Норрісом: Це смішно, що я мав зробити
Глава Мерседес: Ферстаппен чудово виглядатиме в нашій формі
Ферстаппен виграв дощове Гран-прі Канади
Перес продовжив контракт з Ред Булл

Останні новини