Історичний рекорд: Гамільтон здобув перемогу на Гран-прі Великої Британії

Пілот Мерседес Льюїс Гамільтон здобув перемогу на дванадцятому етапі Формули-1 — Гран-прі Великої Британії. Для британця ця перемога стала 104-ю у Королівських перегонах.

Другим фінішував гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, третім став Ландо Норріс із Макларен.

Переломний момент гонки стався на 17 колі, коли на трасі почав накрапати дощ. Гонщики Макларен Норріс та Оскар Піастрі мали кращий темп на вологій трасі та швидко здобули лідерство.

Follow the leader... now Piastri is past Hamilton



McLaren P1, Mclaren P2 💪#F1 #BritishGP pic.twitter.com/Ueo9wad4cd — Formula 1 (@F1) July 7, 2024

Однак, згодом, коли траса почала знову підсихати Гамільтон прийняв найвдаліше рішення та швидко перейшов на сліки. Це дало перевагу над іншими пілотами, зокрема над Ферстаппеном, який вкінці обійшов Норріса та здобув друге місце.

Результати Гран-прі Великої Британії

Льюїс Гамільтон (Мерседес) Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,465 Ландо Норріс (Макларен) +7,547 Оскар Піастрі (Макларен) +12,429 Карлос Сайнс (Феррарі) +47,318 Ніко Гюлькенберг (Хаас) +55,722 Ленс Стролл (Астон Мартін) +56,569 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +63,577 Алекс Албон (Вільямс) +68,387 Юкі Цунода (РБ) +79,303

Зазначимо, що Гамільтон встановив новий рекорд за кількістю перемог на одній трасі — 9. Раніше це досягнення належало Міхаелю Шумахеру з 8 перемогами на Поль Рікар (Франція).