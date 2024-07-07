Історичний рекорд: Гамільтон здобув перемогу на Гран-прі Великої Британії
Пілот Мерседес Льюїс Гамільтон здобув перемогу на дванадцятому етапі Формули-1 — Гран-прі Великої Британії. Для британця ця перемога стала 104-ю у Королівських перегонах.
Другим фінішував гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, третім став Ландо Норріс із Макларен.
Переломний момент гонки стався на 17 колі, коли на трасі почав накрапати дощ. Гонщики Макларен Норріс та Оскар Піастрі мали кращий темп на вологій трасі та швидко здобули лідерство.
Однак, згодом, коли траса почала знову підсихати Гамільтон прийняв найвдаліше рішення та швидко перейшов на сліки. Це дало перевагу над іншими пілотами, зокрема над Ферстаппеном, який вкінці обійшов Норріса та здобув друге місце.
Результати Гран-прі Великої Британії
- Льюїс Гамільтон (Мерседес)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,465
- Ландо Норріс (Макларен) +7,547
- Оскар Піастрі (Макларен) +12,429
- Карлос Сайнс (Феррарі) +47,318
- Ніко Гюлькенберг (Хаас) +55,722
- Ленс Стролл (Астон Мартін) +56,569
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +63,577
- Алекс Албон (Вільямс) +68,387
- Юкі Цунода (РБ) +79,303
Зазначимо, що Гамільтон встановив новий рекорд за кількістю перемог на одній трасі — 9. Раніше це досягнення належало Міхаелю Шумахеру з 8 перемогами на Поль Рікар (Франція).