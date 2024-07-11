Ферстаппен: Мене не турбують суперники

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен сказав, що його не турбують власні суперники, адже він сконцентрований на власних діях.

Його слова передає RacingNews365.

"Мене не дуже турбують суперники, тому що в кінцевому підсумку ти думаєш лише про власну команду. Це єдине, що ти можеш контролювати та що можеш змінити. Те, що роблять інші ти з цим нічого не зробиш.

Я думаю, що в цілому я завжди досить розслаблений, незалежно від того, близько хтось до мене чи ні. Ти завжди хочеш досягти результату, і просто критикуєш себе, коли щось йде не так. Але в машині я завжди почуваюся добре", — сказав Макс.

Нагадаємо, на 12 етапі Формули-1 — Гран-прі Великої Британії Макс перетнув фінішну пряму другим. Переможцем став пілот Мерседес Льюїс Гамільтон, третім прийшов Ландо Норріс із Макларен.