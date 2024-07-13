Вассер: Феррарі зараз на правильному шляху

Керівник команди Феррарі Фредерік Вассер вважає, що Скудерія зараз знаходиться на правильному шляху на Формулі-1.

Його слова передає Grandprix247.

"Важко сказати після результату, але ми зробили крок вперед на минулих вихідних в Сільверстоуні. З технічного погляду, ми краще розуміємо ситуацію в неділю ввечері, ніж у п'ятницю вранці.

Це подає надію на решту сезону, безумовно, результат не ідеальний, але Карлос провів хорошу гонку і зміг догнати Ферстаппена в першій сесії, а на початку гонки він проїхав кілька кіл перед Максом на медіумах. Я думаю, що ми на правильному шляху", — сказав фахівець.