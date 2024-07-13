Вассер: Феррарі зараз на правильному шляху
Керівник команди Феррарі Фредерік Вассер вважає, що Скудерія зараз знаходиться на правильному шляху на Формулі-1.
Його слова передає Grandprix247.
"Важко сказати після результату, але ми зробили крок вперед на минулих вихідних в Сільверстоуні. З технічного погляду, ми краще розуміємо ситуацію в неділю ввечері, ніж у п'ятницю вранці.
Це подає надію на решту сезону, безумовно, результат не ідеальний, але Карлос провів хорошу гонку і зміг догнати Ферстаппена в першій сесії, а на початку гонки він проїхав кілька кіл перед Максом на медіумах. Я думаю, що ми на правильному шляху", — сказав фахівець.
Нагадаємо, на 12 етапі Формули-1 — Гран-прі Великої Британії, пілоти Феррарі зайняли 5 та 14 місце. Перемогу здобув гонщик Мерседес Льюїс Гамільтон, другим приїхав Макс Ферстаппен із Ред Булл, третім став Ландо Норріс із Макларен.