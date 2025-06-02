Емоції іноді зашкалюють, – Ферстаппен прокоментував небезпечний маневр проти Расселла

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен висловився про свій небезпечний маневр під час Гран-прі Іспанії, внаслідок якого сталось зіткнення з Джорджем Расселлом.

Гонщик опублікував відповідний пост в соцмережах.

"У нас була цікава стратегія, ми проводили хороші перегони в Барселоні, поки не з'явилася машина безпеки. Наш вибір шин наприкінці та деякі ситуації після появи машини безпеки спричинили моє розчарування, що призвело до маневру, який був неправильним і не повинен був статися.

Я завжди викладаюся на повну заради команди, і емоції вирують. Ми перемагаємо разом і програємо разом. Побачимося в Монреалі", – написав Ферстаппен.

Ферстаппен отримав за цей маневр 10 секунд штрафу та опустився з 5 позиції на 10-ту. Окрім того, нідерландському пілоту Ред Булл дали 3 штрафних бали по завершенню Гран-прі й тепер він ризикує бути дискваліфікованим на етапі в Канаді або Австрії.

Drama in the closing stages of the race! 😱



Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Вже за два тижні відбудеться десятий етап сезону Формули-1 2025 року – Автодром імені Жиля Вільнева прийматиме Гран-прі Канади.

Раніше нідерландець висміяв претензії Расселла через це зіткнення.