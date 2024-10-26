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MotoGP. Бастіаніні виграв спринт Гран-прі Таїланду, Мартін та Баньяя фінішували слідом за ним

Руслан Травкін — 26 жовтня, 11:47
MotoGP. Бастіаніні виграв спринт Гран-прі Таїланду, Мартін та Баньяя фінішували слідом за ним
Енеа Бастіаніні
x.com/MotoGP

Гонщик MotoGP Енеа Бастіаніні, який виступає за команду Ducati Lenovo Team, здобув перемогу у спринті Гран-прі Таїланду.

Бастіаніні стартував із другої позиції, яку здобув у кваліфікації. Другим до фінішу прийшов лідер загального заліку Хорхе Мартін із Gresini Racing. З поул-позиції стартував ще один представник Ducati Lenovo Team Фраческо Баньяя, але він фінішував лише третім.

MotoGP – cпринт Гран-прі Таїланду
26 жовтня

Результат спринту:

Позиції гонщиків на старті:

Боротьба на початку фінального кола:

Тепер Хорхе Мартін має 433 очки. Баньяя, який є чинним чемпіоном MotoGP, відстає на 22 бали. Перемога Бастіаніні додала йому 12 очок і тепер у нього 343 очки – четверте місце у таблиці.

Зазначимо, що спринт – коротша гонка в Moto GP, що проводиться в суботу, напередодні основної, недільної. Переможець отримує 12 балів, друге місце – 9, третє – 7. Кожна наступна позиція до дев'ятої приносить на один заліковий бал менше.

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