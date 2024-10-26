MotoGP. Бастіаніні виграв спринт Гран-прі Таїланду, Мартін та Баньяя фінішували слідом за ним

Гонщик MotoGP Енеа Бастіаніні, який виступає за команду Ducati Lenovo Team, здобув перемогу у спринті Гран-прі Таїланду.

Бастіаніні стартував із другої позиції, яку здобув у кваліфікації. Другим до фінішу прийшов лідер загального заліку Хорхе Мартін із Gresini Racing. З поул-позиції стартував ще один представник Ducati Lenovo Team Фраческо Баньяя, але він фінішував лише третім.

MotoGP – cпринт Гран-прі Таїланду

26 жовтня

Результат спринту:

Позиції гонщиків на старті:

Боротьба на початку фінального кола:

One lap to go! 🔄



Brilliant @Bestia23 is clear at the front but what's going to happen between these two?! #ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/eE84M4WzAR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 26, 2024

Тепер Хорхе Мартін має 433 очки. Баньяя, який є чинним чемпіоном MotoGP, відстає на 22 бали. Перемога Бастіаніні додала йому 12 очок і тепер у нього 343 очки – четверте місце у таблиці.

Зазначимо, що спринт – коротша гонка в Moto GP, що проводиться в суботу, напередодні основної, недільної. Переможець отримує 12 балів, друге місце – 9, третє – 7. Кожна наступна позиція до дев'ятої приносить на один заліковий бал менше.