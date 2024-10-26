MotoGP. Баньяя здобув поул на Гран-прі Таїланду, Мартін показав третій результат
Італійський гонщик Дукаті Франческо Баньяя здобув поул на кваліфікації 19 етапу MotoGP – Гран-прі Таїланду.
Другий результат показав напарник італійця по команді Енеа Бастіаніні. Трійку лідерів замкнув суперник Баньяї в особистому заліку пілотів Хорхе Мартін, він показав час 01:29.130 після аварії в останньому заїзді.
Варто зазначити, що Баньяя з часом 01:28.700 встановив новий рекорд кола, який раніше на трасі в Таїланді становив 01:29.076. До італійця ніхто не зміг вписатися у показник 01:28.
Марко Беззеккі піднявся на четверту позицію у стартовій решітці Гран-прі. Італієць стартуватиме разом із Марком Маркесом, який показав п'ятий результат, попри аварію на 3-му повороті. Іспанець націлиться повернутися на подіум на Міжнародному автодромі Чанг, але зіткнеться з гострою конкуренцією.
- Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) – 1:28,700
- Енеа Бастіаніні (Ducati Lenovo) +0,232
- Хорхе Мартін (Prima Pramac Racing) +0,430
- Марко Беззеккі (Pertamina Enduro VR46) +0,624
- Марк Маркес (Gresini Racing MotoGP) +0,686
- Фабіо Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) +0,708\
- Педро Акоста (Red Bull GASGAS Tech3) +0,719
- Фабіо Ді Джаннантоніо (Pertamina Enduro VR46) +0,735
- Алекс Маркес (Gresini Racing MotoGP) +0,827
- Маверік Віньялес (Aprilia Racing) +0,928
Нагадаємо, сьогодні, 26 жовтня, відбудеться спринт Гран-прі Таїланду. Він розпочнеться об 11:00 за київським часом.
Головна гонка вікенду запланована на завтра, 27 жовтня. Початок – 07:00 за Києвом.