MotoGP: Баньяя з рекордом здобув поул на кваліфікації Гран-прі Емілії-Романьї

Італійський гонщик Дукаті Франческо Баньяя здобув перемогу на кваліфікації 15 етапу MotoGP – Гран-прі Емілії-Романьї.

Баньяя показав найкращий результат, та встановив рекорд кола – 1:30.031 хвилини. Він став першим в історії пілотом MotoGP, якому підкорився цей час.

New lap record and back-to-back poles at Misano for @PeccoBagnaia ahead of sprint action this afternoon 🏃‍♂️#EmiliaRomagnaGP 🏁| REPORT 👇https://t.co/pX2FM3W4KC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 21, 2024

Шестиразовий чемпіон MotoGP, Марк Маркес із команди Gresini, який здобув перемогу на Гран-прі Сан-Марино, у кваліфікації показав сьомий результат. Іспанець упав та втратив багато часу на повернення, через що його обігнала низка пілотів. Зокрема Мартін Хорхе показав другий час із відставанням у 0.214 секунди від Баньяя. Трійку лідерів замкнув Енеа Бастіаніні.

MotoGP – кваліфікації Гран-прі Емілії-Романьї

21 вересня

Франческо Баньяя (Дукаті) — 1:30.031 Хорхе Мартін (Prima) +0.214 Енеа Бастіаніні (Дукаті) +0.533 Бред Біндер (Ред Булл) +0.605 Педро Акоста (Ред Булл) +0.700 Марко Безеччі (Ендуро) +0.806 Марк Маркес (Gresini) +0849 Маверік Віньялес (Aprilia) +0878 Квартараро Фабіо (Yamaha) +0.890 Франко Морбіделлі (Prima) +0.901

В особистому заліку пілотів наразі лідирує Мартін Хорхе (312 очок), його найближчим переслідувачем залишається Франческо Баньяя (305), а трійку лідерів замикає Маркес Марк (259). На 4 позиції розташувався Енеа Бастіаніні (250) і з величезним відривом п'ятірку закриває Бред Біндер (161).

Головна гонка відбудеться сьогодні, 21 вересня, початок – о 16:00 за київським часом.