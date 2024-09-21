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MotoGP: Баньяя з рекордом здобув поул на кваліфікації Гран-прі Емілії-Романьї

Андрій Яросименко — 21 вересня, 14:50
MotoGP: Баньяя з рекордом здобув поул на кваліфікації Гран-прі Емілії-Романьї
Франческо Баньяя
Getty images

Італійський гонщик Дукаті Франческо Баньяя здобув перемогу на кваліфікації 15 етапу MotoGP – Гран-прі Емілії-Романьї.

Баньяя показав найкращий результат, та встановив рекорд кола – 1:30.031 хвилини. Він став першим в історії пілотом MotoGP, якому підкорився цей час.

Шестиразовий чемпіон MotoGP, Марк Маркес із команди Gresini, який здобув перемогу на Гран-прі Сан-Марино, у кваліфікації показав сьомий результат. Іспанець упав та втратив багато часу на повернення, через що його обігнала низка пілотів. Зокрема Мартін Хорхе показав другий час із відставанням у 0.214 секунди від Баньяя. Трійку лідерів замкнув Енеа Бастіаніні.

MotoGP – кваліфікації Гран-прі Емілії-Романьї
21 вересня

  1. Франческо Баньяя (Дукаті) — 1:30.031
  2. Хорхе Мартін (Prima) +0.214
  3. Енеа Бастіаніні (Дукаті) +0.533
  4. Бред Біндер (Ред Булл) +0.605
  5. Педро Акоста (Ред Булл) +0.700
  6. Марко Безеччі (Ендуро) +0.806
  7. Марк Маркес (Gresini) +0849
  8. Маверік Віньялес (Aprilia) +0878
  9. Квартараро Фабіо (Yamaha) +0.890
  10. Франко Морбіделлі (Prima) +0.901

В особистому заліку пілотів наразі лідирує Мартін Хорхе (312 очок), його найближчим переслідувачем залишається Франческо Баньяя (305), а трійку лідерів замикає Маркес Марк (259). На 4 позиції розташувався Енеа Бастіаніні (250) і з величезним відривом п'ятірку закриває Бред Біндер (161).

Головна гонка відбудеться сьогодні, 21 вересня, початок – о 16:00 за київським часом.

MotoGP Гран-прі Емілії-Романьї Франческо Баньяя Марк Маркес

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