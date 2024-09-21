MotoGP: Баньяя з рекордом здобув поул на кваліфікації Гран-прі Емілії-Романьї
Італійський гонщик Дукаті Франческо Баньяя здобув перемогу на кваліфікації 15 етапу MotoGP – Гран-прі Емілії-Романьї.
Баньяя показав найкращий результат, та встановив рекорд кола – 1:30.031 хвилини. Він став першим в історії пілотом MotoGP, якому підкорився цей час.
Шестиразовий чемпіон MotoGP, Марк Маркес із команди Gresini, який здобув перемогу на Гран-прі Сан-Марино, у кваліфікації показав сьомий результат. Іспанець упав та втратив багато часу на повернення, через що його обігнала низка пілотів. Зокрема Мартін Хорхе показав другий час із відставанням у 0.214 секунди від Баньяя. Трійку лідерів замкнув Енеа Бастіаніні.
- Франческо Баньяя (Дукаті) — 1:30.031
- Хорхе Мартін (Prima) +0.214
- Енеа Бастіаніні (Дукаті) +0.533
- Бред Біндер (Ред Булл) +0.605
- Педро Акоста (Ред Булл) +0.700
- Марко Безеччі (Ендуро) +0.806
- Марк Маркес (Gresini) +0849
- Маверік Віньялес (Aprilia) +0878
- Квартараро Фабіо (Yamaha) +0.890
- Франко Морбіделлі (Prima) +0.901
В особистому заліку пілотів наразі лідирує Мартін Хорхе (312 очок), його найближчим переслідувачем залишається Франческо Баньяя (305), а трійку лідерів замикає Маркес Марк (259). На 4 позиції розташувався Енеа Бастіаніні (250) і з величезним відривом п'ятірку закриває Бред Біндер (161).
Головна гонка відбудеться сьогодні, 21 вересня, початок – о 16:00 за київським часом.