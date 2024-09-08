MotoGP. Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино
Іспанський мотогонщик команди Gresini Марк Маркес здобув перемогу на Гран-прі Сан Марино, стартуючи з дев'ятого місця.
Маркес на мотоциклі Дукаті фінішував за 41:52,083 та на 3 секунди випередив Франческо Баньяю, який стартував з першої позиції. Трійку замкнув ще один представник Ducati Lenovo Team Енеа Бастіаніні.
Зазначимо, що Маркес здобув свою другу поспіль перемогу в сезоні. Шестиразовий чемпіон MotoGP вперше з 2021 року зумів двічі поспіль тріумфувати в недільній гонці.
Результати Гран-прі Сан Марино
- Марк Маркес (Дукаті) – 41:52,083
- Франческо Баньяя (Дукаті) +3,102.
- Енеа Бастьяніні (Дукаті) +5,428.
- Бред Біндер (КТМ) +14,185.
- Марко Беццеккі (Дукаті) +16,725
- Алекс Маркес (Дукаті) +17,582.
- Фабіо Квартараро (Ямаха) +17,642
- Джек Міллер (КТМ) +19,327.
- Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) +27,946.
- Пол Еспаргаро (КТМ) +38,781.
Напередодні в суботньому спринті перемогу здобув лідер поточного сезону Хорхе Мартін. У сьогоднішній гонці іспанець фінішував 15 та підпустив упритул Баньяю в загальному заліку.
Загальний залік
Наступна гонка MotoGP відбудеться в італійській Емілії-Романьї 22 вересня. Етап мав відбутися у Казахстані ще в середині червня, однак через масові повені гонку перенесли, а пізніше скасували та віддали етап автодорму Мізано.