MotoGP. Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино

Іспанський мотогонщик команди Gresini Марк Маркес здобув перемогу на Гран-прі Сан Марино, стартуючи з дев'ятого місця.

Маркес на мотоциклі Дукаті фінішував за 41:52,083 та на 3 секунди випередив Франческо Баньяю, який стартував з першої позиції. Трійку замкнув ще один представник Ducati Lenovo Team Енеа Бастіаніні.

Зазначимо, що Маркес здобув свою другу поспіль перемогу в сезоні. Шестиразовий чемпіон MotoGP вперше з 2021 року зумів двічі поспіль тріумфувати в недільній гонці.

Victory on home soil 7 days ago ✅

Victory on @GresiniRacing's home soil today ✅@marcmarquez93 keeps that momentum going! 🙌#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/sMBllu7HRl — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 8, 2024

Результати Гран-прі Сан Марино

Марк Маркес (Дукаті) – 41:52,083 Франческо Баньяя (Дукаті) +3,102. Енеа Бастьяніні (Дукаті) +5,428. Бред Біндер (КТМ) +14,185. Марко Беццеккі (Дукаті) +16,725 Алекс Маркес (Дукаті) +17,582. Фабіо Квартараро (Ямаха) +17,642 Джек Міллер (КТМ) +19,327. Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) +27,946. Пол Еспаргаро (КТМ) +38,781.

Напередодні в суботньому спринті перемогу здобув лідер поточного сезону Хорхе Мартін. У сьогоднішній гонці іспанець фінішував 15 та підпустив упритул Баньяю в загальному заліку.

Загальний залік

Загальний залік MotoGP-2024

Наступна гонка MotoGP відбудеться в італійській Емілії-Романьї 22 вересня. Етап мав відбутися у Казахстані ще в середині червня, однак через масові повені гонку перенесли, а пізніше скасували та віддали етап автодорму Мізано.