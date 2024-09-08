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MotoGP. Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино

Станіслав Лисак — 8 вересня, 16:27
MotoGP. Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино
Марк Маркес
Moto GP

Іспанський мотогонщик команди Gresini Марк Маркес здобув перемогу на Гран-прі Сан Марино, стартуючи з дев'ятого місця.

Маркес на мотоциклі Дукаті фінішував за 41:52,083 та на 3 секунди випередив Франческо Баньяю, який стартував з першої позиції. Трійку замкнув ще один представник Ducati Lenovo Team Енеа Бастіаніні.

Зазначимо, що Маркес здобув свою другу поспіль перемогу в сезоні. Шестиразовий чемпіон MotoGP вперше з 2021 року зумів двічі поспіль тріумфувати в недільній гонці.

Результати Гран-прі Сан Марино

  1. Марк Маркес (Дукаті) – 41:52,083
  2. Франческо Баньяя (Дукаті) +3,102.
  3. Енеа Бастьяніні (Дукаті) +5,428.
  4. Бред Біндер (КТМ) +14,185.
  5. Марко Беццеккі (Дукаті) +16,725
  6. Алекс Маркес (Дукаті) +17,582.
  7. Фабіо Квартараро (Ямаха) +17,642
  8. Джек Міллер (КТМ) +19,327.
  9. Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) +27,946.
  10. Пол Еспаргаро (КТМ) +38,781.

Напередодні в суботньому спринті перемогу здобув лідер поточного сезону Хорхе Мартін. У сьогоднішній гонці іспанець фінішував 15 та підпустив упритул Баньяю в загальному заліку.

Загальний залік

Загальний залік MotoGP-2024

Загальний залік MotoGP-2024

Наступна гонка MotoGP відбудеться в італійській Емілії-Романьї 22 вересня. Етап мав відбутися у Казахстані ще в середині червня, однак через масові повені гонку перенесли, а пізніше скасували та віддали етап автодорму Мізано.

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