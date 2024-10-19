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MotoGP. Мартін здобув перемогу у спринті Гран-прі Австралії та збільшив відрив від Баньяї

Андрій Яросименко — 19 жовтня, 12:48
MotoGP. Мартін здобув перемогу у спринті Гран-прі Австралії та збільшив відрив від Баньяї
Getty images

Гонщик MotoGP Хорхе Мартін, який виступає за команду Prima Pramac Racing на мотоциклі Дукаті, здобув перемогу у спринті Гран-прі Австралії.

Друге місце посів Марк Маркес із Gresini Racing, а трійку лідерів замкнув Енеа Бастіаніні з Ducati.

Мартін стартував з поул-позиції, яку він завоював у кваліфікації, та з самого старту гонки зайняв лідерство, не пропустивши Маркеса та Маверіка Віньялеса вперед. В деяких моментах домінація іспанця доходила до 3.3 секунд переваги над найближчими переслідувачами.

Чинний чемпіон світу Франческо Баньяя забезпечив собі п'яту позицію на стартовій решітці, та фінішував четвертим у спринті, збільшивши відставання від Мартіна ще на 6 очок.

MotoGP – спринт Гран-прі Австралії
19 жовтня
  1. Хорхе Мартін (Prima Pramac Racing) 19:13.301
  2. Марк Маркес (Gresini Racing MotoGP) +1.520
  3. Енеа Бастіаніні (Ducati Lenovo Team) +4.368
  4. Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) +6.879
  5. Франко Морбіделлі (Prima Pramac Racing) +9.623
  6. Рауль Фернандес (Trackhouse Racing) +15.249
  7. Ді Джаннантоніо (Pertamina Enduro) +15,905

В особистому заліку пілотів наразі лідирує Хорхе Мартін (404 балів), його найближчим переслідувачем залишається Франческо Баньяя (388), а трійку лідерів замикає Марк Маркес (320). Енеа Бастіаніні також має 320 балів, але розташувався на 4 позиції. З величезним відривом 5 місце займає Бред Біндер – 183 очки.

Зазначимо, що головна гонка відбудеться у неділю, 20 жовтня. Початок – о 06:00 за київським часом.

Нагадаємо, у Японії Баньяя здобув впевнену перемогу у гонці та у спринті, що дозволило скоротити до 10 очок відставання від Мартіна у загальному заліку. До завершення чемпіонату залишились чотири Гран-прі.

MotoGP Франческо Баньяя Хорхе Мартін Енеа Бастіаніні

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