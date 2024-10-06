Баньяя здобув перемогу на Гран-прі Японії з MotoGP
Італійський мотогонщик команди Ducati Lenovo Team Франческо Баньяя став переможцем Гран-прі Японії.
Італієць захопив лідерство зі старту та впевнено пройшов трасу. Другим став лідер загального заліку Хорхе Мартін з Prima Pramac Racing. Іспанець розпочинав перегони з 11-го місця в стартовій решітці та зміг скоротити відставання до лідера трохи більше секунди.
Перемога дозволила Франческо скоротити до 10 очок відставання від Мартіна у загальному заліку. До завершення чемпіонату залишились чотири Гран-прі.
Ще один іспанець Педро Акоста (Tech3 KTM), який йшов другим з початку перегонів вилетів за 21 коло до фінішу, так само як і під час суботнього спринту.
Результати Гран-прі Японії
- Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team)
- Хорхе Мартін (Prima Pramac) +1,189
- Марк Маркес (Gresini Racing MotoGP) +3,822
- Енеа Бастіаніні (Ducati Lenovo Team) +4,358
- Франко Морбіделлі (Prima) +17,940
Загальний залік пілотів
Напередодні в суботньому спринті перемогу також здобув Баньяя. Він зміг захопити лідерство за чотири кола до фінішу, коли з перегонів після падіння зійшов Акоста.