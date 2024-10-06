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Чемпіон Автоспорт

Баньяя здобув перемогу на Гран-прі Японії з MotoGP

Олександр Булава — 6 жовтня, 10:59
Баньяя здобув перемогу на Гран-прі Японії з MotoGP
MotoGP

Італійський мотогонщик команди Ducati Lenovo Team Франческо Баньяя став переможцем Гран-прі Японії.

Італієць захопив лідерство зі старту та впевнено пройшов трасу. Другим став лідер загального заліку Хорхе Мартін з Prima Pramac Racing. Іспанець розпочинав перегони з 11-го місця в стартовій решітці та зміг скоротити відставання до лідера трохи більше секунди.

Перемога дозволила Франческо скоротити до 10 очок відставання від Мартіна у загальному заліку. До завершення чемпіонату залишились чотири Гран-прі.

Ще один іспанець Педро Акоста (Tech3 KTM), який йшов другим з початку перегонів вилетів за 21 коло до фінішу, так само як і під час суботнього спринту.

Результати Гран-прі Японії

  1. Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team)
  2. Хорхе Мартін (Prima Pramac) +1,189
  3. Марк Маркес (Gresini Racing MotoGP) +3,822
  4. Енеа Бастіаніні (Ducati Lenovo Team) +4,358
  5. Франко Морбіделлі (Prima) +17,940

Загальний залік пілотів

Напередодні в суботньому спринті перемогу також здобув Баньяя. Він зміг захопити лідерство за чотири кола до фінішу, коли з перегонів після падіння зійшов Акоста.

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