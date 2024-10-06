Баньяя здобув перемогу на Гран-прі Японії з MotoGP

Італійський мотогонщик команди Ducati Lenovo Team Франческо Баньяя став переможцем Гран-прі Японії.

Італієць захопив лідерство зі старту та впевнено пройшов трасу. Другим став лідер загального заліку Хорхе Мартін з Prima Pramac Racing. Іспанець розпочинав перегони з 11-го місця в стартовій решітці та зміг скоротити відставання до лідера трохи більше секунди.

Перемога дозволила Франческо скоротити до 10 очок відставання від Мартіна у загальному заліку. До завершення чемпіонату залишились чотири Гран-прі.

Motegi masterpiece completed! ✅



Second victory of the weekend for @PeccoBagnaia who closes the gap with Martin to JUST 10 points! 🏆🤏#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/EP8mal1J4I — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 6, 2024

Ще один іспанець Педро Акоста (Tech3 KTM), який йшов другим з початку перегонів вилетів за 21 коло до фінішу, так само як і під час суботнього спринту.

THE SHARK FALTERS AGAIN! 😱@37_pedroacosta has crashed out of 2nd at Turn 14 💥💥💥#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/gwcaOxrJfg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 6, 2024

Результати Гран-прі Японії

Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) Хорхе Мартін (Prima Pramac) +1,189 Марк Маркес (Gresini Racing MotoGP) +3,822 Енеа Бастіаніні (Ducati Lenovo Team) +4,358 Франко Морбіделлі (Prima) +17,940

Загальний залік пілотів

Напередодні в суботньому спринті перемогу також здобув Баньяя. Він зміг захопити лідерство за чотири кола до фінішу, коли з перегонів після падіння зійшов Акоста.