MotoGP. Зарко здобув драматичну перемогу на домашньому Гран-Прі Франції

Французький мотогонщик Жоанн Зарко виграв домашній Гран-Прі Франції, ставши першим французом із 1954 року, який переміг у Ле-Мані.

Гонка проходила за складних умов: перед стартом пройшов дощ, траса була мокрою, проте почала висихати під час гонки. Зарко стартував 11-м, згодом відступив на 14 місце.

Під час гонки більшість спортсменів вирішили заїхати на пітстоп і продовжити гонку на "сліках". Зарко вирішив не змінювати байк і завдяки цьому вийшов у лідери.

Траса висихала недостатньо швидко, і Зарко на шинах для дощової погоди зумів втримати лідерство, випередивши на 19 секунд Марка Маркеса, який фінішував другим. Топ-3 замкнув новачок чемпіонату Фермін Альдегер.

По ходу гонки зійшли з дистанції Алекс Маркес, Хоан Мір і володар поул-позиції Фабіо Квартараро.

Підсумкові результати:

Загальний залік чемпіонату:

Нагадаємо, наприкінці квітня Гран-Прі Катару виграв Алекс Маркес.