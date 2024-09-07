Moto GP. Мартін виграв спринт Гран-прі Сан Марино
Гонщик MotoGP Хорхе Мартін, який виступає за команду Prima Pramac Racing на мотоциклі Дукаті, здобув перемогу у спринтерській гонці Гран-прі Сан Марино.
Лідер поточного сезону випередив свого головного конкурента Франческу Баньяю на півтори секунди. Третім став ще один італієць Франко Морбіделлі.
Зазначимо, що спринт – коротша гонка в Moto GP, що проводиться в суботу, напередодні основної, недільної. Також за спринт нараховується менше очок – Мартін за перемогу заробив 12 залікових балів, Франческо Баньяя 9 за друге, а Франко Морбіделлі сім за третю сходинку. Кожна наступна позиція до дев'ятої приносить на один заліковий бал менше.
- Хорхе Мартін (Дукаті) - 19.56,502.
- Франческо Баньяя (Дукаті) +1,495.
- Франко Морбіделлі (Дукаті) +1,832.
- Енеа Бастьяніні (Дукаті) +2,041.
- Марк Маркес (Дукаті) +6,469.
- Педро Акоста (КТМ) +6,796.
- Бред Біндер (КТМ) +9,979.
- Джек Міллер (КТМ) +10,726.
- Фабіо Куартаро (Ямаха) +11,015.
- Алекс Маркес (Дукаті) +11,352.
Основна гонка Гран-прі Сан Марино відбудеться завтра, 8 вересня, о 15:00 за київським часом. Поул на автодромі "Мізано імені Марко Сімончеллі" завоював саме Баньяя, а Мартін стартуватиме лише четвертим.
Зазначимо, що Хорхе Мартін є лідером нинішнього чемпіонату. За дев'ять етапів до завершення чемпіонату він випереджає Франческо Баньяю на 26 очок.