Moto GP. Мартін виграв спринт Гран-прі Сан Марино

Гонщик MotoGP Хорхе Мартін, який виступає за команду Prima Pramac Racing на мотоциклі Дукаті, здобув перемогу у спринтерській гонці Гран-прі Сан Марино.

Лідер поточного сезону випередив свого головного конкурента Франческу Баньяю на півтори секунди. Третім став ще один італієць Франко Морбіделлі.

Зазначимо, що спринт – коротша гонка в Moto GP, що проводиться в суботу, напередодні основної, недільної. Також за спринт нараховується менше очок – Мартін за перемогу заробив 12 залікових балів, Франческо Баньяя 9 за друге, а Франко Морбіделлі сім за третю сходинку. Кожна наступна позиція до дев'ятої приносить на один заліковий бал менше.

Гран-прі Сан-Марино

Спринт, 7 вересня

Хорхе Мартін (Дукаті) - 19.56,502. Франческо Баньяя (Дукаті) +1,495. Франко Морбіделлі (Дукаті) +1,832. Енеа Бастьяніні (Дукаті) +2,041. Марк Маркес (Дукаті) +6,469. Педро Акоста (КТМ) +6,796. Бред Біндер (КТМ) +9,979. Джек Міллер (КТМ) +10,726. Фабіо Куартаро (Ямаха) +11,015. Алекс Маркес (Дукаті) +11,352.

Основна гонка Гран-прі Сан Марино відбудеться завтра, 8 вересня, о 15:00 за київським часом. Поул на автодромі "Мізано імені Марко Сімончеллі" завоював саме Баньяя, а Мартін стартуватиме лише четвертим.

An all-Italian front row, contenders looking to rebound and more: it's all set for an epic #TissotSprint! ⚔️



You don't want to miss it later on! 🍿#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/6GzgB5CNN7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2024

Зазначимо, що Хорхе Мартін є лідером нинішнього чемпіонату. За дев'ять етапів до завершення чемпіонату він випереджає Франческо Баньяю на 26 очок.