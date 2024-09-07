Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Moto GP. Мартін виграв спринт Гран-прі Сан Марино

Станіслав Лисак — 7 вересня, 18:48
Moto GP. Мартін виграв спринт Гран-прі Сан Марино
Getty Images

Гонщик MotoGP Хорхе Мартін, який виступає за команду Prima Pramac Racing на мотоциклі Дукаті, здобув перемогу у спринтерській гонці Гран-прі Сан Марино.

Лідер поточного сезону випередив свого головного конкурента Франческу Баньяю на півтори секунди. Третім став ще один італієць Франко Морбіделлі.

Зазначимо, що спринт – коротша гонка в Moto GP, що проводиться в суботу, напередодні основної, недільної. Також за спринт нараховується менше очок – Мартін за перемогу заробив 12 залікових балів, Франческо Баньяя 9 за друге, а Франко Морбіделлі сім за третю сходинку. Кожна наступна позиція до дев'ятої приносить на один заліковий бал менше.

Гран-прі Сан-Марино
Спринт, 7 вересня

  1. Хорхе Мартін (Дукаті) - 19.56,502.
  2. Франческо Баньяя (Дукаті) +1,495.
  3. Франко Морбіделлі (Дукаті) +1,832.
  4. Енеа Бастьяніні (Дукаті) +2,041.
  5. Марк Маркес (Дукаті) +6,469.
  6. Педро Акоста (КТМ) +6,796.
  7. Бред Біндер (КТМ) +9,979.
  8. Джек Міллер (КТМ) +10,726.
  9. Фабіо Куартаро (Ямаха) +11,015.
  10. Алекс Маркес (Дукаті) +11,352.

Основна гонка Гран-прі Сан Марино відбудеться завтра, 8 вересня, о 15:00 за київським часом. Поул на автодромі "Мізано імені Марко Сімончеллі" завоював саме Баньяя, а Мартін стартуватиме лише четвертим.

Зазначимо, що Хорхе Мартін є лідером нинішнього чемпіонату. За дев'ять етапів до завершення чемпіонату він випереджає Франческо Баньяю на 26 очок.

MotoGP Франческо Баньяя Хорхе Мартін Дукаті

MotoGP

MotoGP: Баньяя здобув перемогу на Гран-прі Австрії
Баньяя через аварію Мартіна здобув перемогу на Гран-прі Німеччини
Гамільтон хоче придбати команду MotoGP
Третя перемога поспіль: Баньяя виграв Гран-прі Нідерландів
8-разовий чемпіон MotoGP перейде до заводської команди Дукаті в наступному сезоні

Останні новини