Мартін виграв кваліфікацію Гран-прі Австралії з MotoGP

Гонщик MotoGP Хорхе Мартін, який виступає за команду Prima Pramac Racing на мотоциклі Дукаті, здобув поул на кваліфікації Гран-прі Австралії.

Другий результат показав його земляк Марк Маркес із Gresini Racing, третім також став іспанець Маверік Віньялес з Aprilia Racing.

Чинний чемпіон світу Франческо Баньяя та найближчий переслідувач Мартіна в особистому заліку пілотів показав п'ятий час.

MotoGP – кваліфікація Гран-прі Австралії

19 жовтня

Хорхе Мартін (Prima Pramac Racing) 01:27.296 Марк Маркес (Gresini Racing MotoGP) +0.594 Маверік Віньялес (Aprilia Racing) +0.695 Марко Беззеччі (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +1.079 Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) +1.182 Рауль Фернандес (Trackhouse Racing) +1.202 Франко Морбіделлі (Prima Pramac Racing) +1.326

Зазначимо, що головна гонка відбудеться у неділю, 19 жовтня. Початок – о 06:00 за київським часом.

В особистому заліку пілотів наразі лідирує Мартін Хорхе (392 бали), його найближчим переслідувачем залишається Франческо Баньяя (382), а трійку лідерів замикає Енеа Бастіаніні (313).

Нагадаємо, у Японії Баньяя здобув впевнену перемогу у гонці та у спринті, що дозволило скоротити до 10 очок відставання від Мартіна у загальному заліку. До завершення чемпіонату залишились чотири Гран-прі.