Мартін виграв кваліфікацію Гран-прі Австралії з MotoGP
Гонщик MotoGP Хорхе Мартін, який виступає за команду Prima Pramac Racing на мотоциклі Дукаті, здобув поул на кваліфікації Гран-прі Австралії.
Другий результат показав його земляк Марк Маркес із Gresini Racing, третім також став іспанець Маверік Віньялес з Aprilia Racing.
Чинний чемпіон світу Франческо Баньяя та найближчий переслідувач Мартіна в особистому заліку пілотів показав п'ятий час.
- Хорхе Мартін (Prima Pramac Racing) 01:27.296
- Марк Маркес (Gresini Racing MotoGP) +0.594
- Маверік Віньялес (Aprilia Racing) +0.695
- Марко Беззеччі (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +1.079
- Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) +1.182
- Рауль Фернандес (Trackhouse Racing) +1.202
- Франко Морбіделлі (Prima Pramac Racing) +1.326
Зазначимо, що головна гонка відбудеться у неділю, 19 жовтня. Початок – о 06:00 за київським часом.
В особистому заліку пілотів наразі лідирує Мартін Хорхе (392 бали), його найближчим переслідувачем залишається Франческо Баньяя (382), а трійку лідерів замикає Енеа Бастіаніні (313).
Нагадаємо, у Японії Баньяя здобув впевнену перемогу у гонці та у спринті, що дозволило скоротити до 10 очок відставання від Мартіна у загальному заліку. До завершення чемпіонату залишились чотири Гран-прі.