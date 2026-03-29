Мартін виграв спринт MotoGP у США, обійшовши на останньому колі Банью

У суботу, 28 березня, відбулася спринтерська гонка в межах 3-го етапу MotoGP сезону-2026, який проходить в США.

Перемогу здобув пілот Хорхе Мартін з команди Aprilia Racing, який на останньому колі обійшов Франческо Банью з Ducati.

На фінальному колі іспанець атакував суперника на 12-му повороті та змусив його піти глибше і вийшов у лідери, здобувши першу перемогу в сезоні. Водночас третім фінішував Педро Акоста з команди Red Bull KTM Factory Racing.

Результати Гран-прі США. Спринт

1. Хорхе Мартін (Aprilia Racing) – 10 кіл.

2. Франческо Баньяя (Ducati) +0.755.

3. Педро Акоста (КТМ) +2.484.

4. Енеа Бастьяніні (Trackhouse Racing) +3.199.

5. Алекс Маркес (Gresini Racing) +3.638.

Нагадаємо, на попередньому етапі, який відбувся в Бразилії, перемогу здобув гонщик команди Aprilia Racing Марко Беццеккі.

Головна гонка етапу відбудеться 29 березня, початок о 23:00 за київським часом.