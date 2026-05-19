Алекса Маркеса виписали з лікарні після жахливої аварії в Барселоні

Мотопілота Дукаті Алекса Маркеса уже виписали з лікарні після жахливого падіння, якого він зазнав на нещодавньому Гран-Прі Каталонії в MotoGP.

Про це повідомляє Motorsport.

Нагадаємо, 17 травня Маркес-молодший на височенній швидкості впав під час гонки Гран-Прі Каталонії. Попри те, що падіння виглядало дуже небезпечним, іспанець відбувся "лише" переломом ключиці.

У понеділок, 18 травня, він переніс операцію та був виписаний з лікарні в Барселоні. Маркес повернувся у Мадрид, де проходитиме реабілітацію. Терміни відновлення та повернення пілота в гонки наразі не називаються.

🚨 ALEX MÁRQUEZ sale del HOSPITAL tras operarse después de su caída en el GP de Catalunya.



📹 @mfuster pic.twitter.com/exjS9Z8QpL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 18, 2026

Зазначимо, що лише тижнем раніше на Гран-Прі Франції перелому ноги зазнав старший брат Алекса, легендарний Марк Маркес.