Алекса Маркеса виписали з лікарні після жахливої аварії в Барселоні
Мотопілота Дукаті Алекса Маркеса уже виписали з лікарні після жахливого падіння, якого він зазнав на нещодавньому Гран-Прі Каталонії в MotoGP.
Нагадаємо, 17 травня Маркес-молодший на височенній швидкості впав під час гонки Гран-Прі Каталонії. Попри те, що падіння виглядало дуже небезпечним, іспанець відбувся "лише" переломом ключиці.
У понеділок, 18 травня, він переніс операцію та був виписаний з лікарні в Барселоні. Маркес повернувся у Мадрид, де проходитиме реабілітацію. Терміни відновлення та повернення пілота в гонки наразі не називаються.
Зазначимо, що лише тижнем раніше на Гран-Прі Франції перелому ноги зазнав старший брат Алекса, легендарний Марк Маркес.