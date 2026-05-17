Жахлива аварія Маркеса зупинила гонку MotoGP в Барселоні

Гонщик команди Дукаті Алекс Маркес зазнав серйозної аварії під час основної гонки етапу MotoGP у Барселоні.

На 12-му колі у мотоцикла KTM лідера Педро Акости раптово заглух двигун на прямій, що веде до 10-го повороту. Позаду нього Алекс Маркес спробував уникнути зіткнення, але, зачепивши суперника, злетів із траси, що спричинило ланцюгову аварію.

Мотоцикл Маркеса декілька разів перевернувся на 360 градусів і повністю розбився. При цьому переднє колесо відірвалося та збило італійського пілота Фабіо Ді Джаннантоніо.

Пізніше стало відомо, що Алекс перебуває у свідомості. Його швидкою допомогою доправили з траси.

Організатори оголосили червоний прапор і призупинили перегони.

Нагадаємо, минулих вихідних зірковий іспанський мотопілот Дукаті Марк Маркес отримав серйозну травму 9 травня під час спринту на Гран-Прі Франції у MotoGP.