Ді Джанантоніо здобув перемогу в драматичному Гран-прі MotoGP у Барселоні
Фабіо Ді Джаннантоніо
motogp.com
Італієць Фабіо Ді Джаннантоніо вперше з 2023 року піднявся на вершину подіуму MotoGP, тріумфувавши в напруженому Гран-прі Каталонії.
Гонщик команди Pertamina Enduro VR46 вирвався в лідери на фінальних етапах гонки та випередив інших призерів — Жоана Міра (Honda HRC Castrol) та Ферміна Альдегера (BK8 Gresini Racing MotoGP).
Після жахливої аварії Алекса Маркеса (Дукаті) в середині дистанції гонку зупинили. Під час рестарту впав також Франческо Баньяя (Дукаті), тож дирекція оголосила ще один перезапуск – уже на 12 кіл.
MotoGP. Результати Гран-прі Барселони
- Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) — 12 кіл.
- Жоан Мір (Хонда) +1,250.
- Фермін Альдегер (Дукаті) +1,466.
- Аї Огура (Апрілія) +2,377.
- Франческо Баньяя (Дукаті) +4,320.
- Марко Бедзеккі (Апрілія) +4,679.
- Фабіо Куартараро (Ямаха) +4,876.
- Лука Маріні (Хонда) +4,971.
- Бред Біндер (КТМ) +5,137.
- Діого Морейра (Хонда) +6,839.
Нагадаємо, минулих вихідних зірковий іспанський мотопілот Дукаті Марк Маркес отримав серйозну травму 9 травня під час спринту на Гран-Прі Франції у MotoGP.