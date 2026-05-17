Ді Джанантоніо здобув перемогу в драматичному Гран-прі MotoGP у Барселоні

Італієць Фабіо Ді Джаннантоніо вперше з 2023 року піднявся на вершину подіуму MotoGP, тріумфувавши в напруженому Гран-прі Каталонії.

Гонщик команди Pertamina Enduro VR46 вирвався в лідери на фінальних етапах гонки та випередив інших призерів — Жоана Міра (Honda HRC Castrol) та Ферміна Альдегера (BK8 Gresini Racing MotoGP).

Після жахливої аварії Алекса Маркеса (Дукаті) в середині дистанції гонку зупинили. Під час рестарту впав також Франческо Баньяя (Дукаті), тож дирекція оголосила ще один перезапуск – уже на 12 кіл.

MotoGP. Результати Гран-прі Барселони

Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) — 12 кіл. Жоан Мір (Хонда) +1,250. Фермін Альдегер (Дукаті) +1,466. Аї Огура (Апрілія) +2,377. Франческо Баньяя (Дукаті) +4,320. Марко Бедзеккі (Апрілія) +4,679. Фабіо Куартараро (Ямаха) +4,876. Лука Маріні (Хонда) +4,971. Бред Біндер (КТМ) +5,137. Діого Морейра (Хонда) +6,839.

Нагадаємо, минулих вихідних зірковий іспанський мотопілот Дукаті Марк Маркес отримав серйозну травму 9 травня під час спринту на Гран-Прі Франції у MotoGP.