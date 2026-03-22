Беццеккі виграв Гра-прі Бразилії та очолив чемпіонат Moto GP
У неділю, 22 березня, відбувся другий етап Moto GP сезону-2026, який пройшов у Бразилії.
Першим до фінішу прийшов гонщик команди Aprilia Racing Марко Беццеккі. Він захопив лідерство на старті і жодного разу не виглядав під загрозою в Гоянії, здобувши свою четверту поспіль перемогу на Гран-прі та восьму в кар'єрі.
Водночас його партнер по комані Хорхе Мартін фінішував другим, показавши свій найкращий результат з 2024 року, а замкнув подіум Фабіо ді Джанантоніо з VR46 Racing Team.
Чемпіон минулого сезону Марк Маркес прийшов до фінішу лише 4-м.
Результати Гран-прі Бразилії-2026
- Марко Беццеккі Aprilia Racing 30.19,760
- Хорхе Мартін Aprilia Racing +3,231
- Фабіо Ді Джанантоніо VR46 Racing Team +3,780
- Марк Маркес Ducati Lenovo Team +4,089
- Ай Огура Trackhouse Racing +8,403
- Алекс Маркес Gresini Racing +8,918
- Педро Акоста Red Bull KTM Factory Racing +10,687
- Фермін Альдегер Gresini Racing +11,359
- Жоан Зарко LCR Honda +12,907
- Рауль Фернандес Trackhouse Racing +16,370
Залік пілотів
- Марко Беццеккі – 56 очок
- Хорхе Мартін – 45
- Педро Акоста – 42
- Фабіо ді Джанантоніо – 37
- Марк Маркес – 34
