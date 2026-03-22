Беццеккі виграв Гра-прі Бразилії та очолив чемпіонат Moto GP

У неділю, 22 березня, відбувся другий етап Moto GP сезону-2026, який пройшов у Бразилії.

Першим до фінішу прийшов гонщик команди Aprilia Racing Марко Беццеккі. Він захопив лідерство на старті і жодного разу не виглядав під загрозою в Гоянії, здобувши свою четверту поспіль перемогу на Гран-прі та восьму в кар'єрі.

Водночас його партнер по комані Хорхе Мартін фінішував другим, показавши свій найкращий результат з 2024 року, а замкнув подіум Фабіо ді Джанантоніо з VR46 Racing Team.

Чемпіон минулого сезону Марк Маркес прийшов до фінішу лише 4-м.

Результати Гран-прі Бразилії-2026

Марко Беццеккі Aprilia Racing 30.19,760 Хорхе Мартін Aprilia Racing +3,231 Фабіо Ді Джанантоніо VR46 Racing Team +3,780 Марк Маркес Ducati Lenovo Team +4,089 Ай Огура Trackhouse Racing +8,403 Алекс Маркес Gresini Racing +8,918 Педро Акоста Red Bull KTM Factory Racing +10,687 Фермін Альдегер Gresini Racing +11,359 Жоан Зарко LCR Honda +12,907 Рауль Фернандес Trackhouse Racing +16,370

Залік пілотів

Марко Беццеккі – 56 очок Хорхе Мартін – 45 Педро Акоста – 42 Фабіо ді Джанантоніо – 37 Марк Маркес – 34

Напередодні стало відомо, що Лев Крутоголов, син відомого коміка Єгора Крутоголова, став чемпіоном серії WSK Super Master Series з картингу.