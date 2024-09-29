Мартін здобув перемогу на Гран-прі Індонезії з MotoGP
Хорхе Мартін
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Гонщик команди Prima Pramac Racing Хорхе Мартін здобув перемогу на Гран-прі з Індонезії з MotoGP.
Іспанець, який наразі очолює загальний залік пілотів, стартував з поул-позиції та впевнено виграв перегони.
Найближчий переслідувач Мартіна у загальному заліку Франческо Баньяя з Ducati Lenovo став третім.
Зазначимо, що за 7 кіл до фінішу Енеа Бастіаніні (Ducati Lenovo), який йшов третім, не впорався з поворотом та вилетів з траси.
Результати Гран-прі Індонезії
- Хорхе Мартін (Prima Pramac)
- Педро Акоста (Red Bull) +1.404
- Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) +5.595
- Франко Морбіделлі (Prima) +6.507
- Марко Беззеччі (Pertamina Enduro) +6.772
- Маверік Віньялес (Aprilia Racing) +11.330
Напередодні в суботньому спринті перемогу здобув Баньяя. Найбільшою несподіванкою спринту стало падіння Мартіна на першому колі. Іспанець зумів піднятися та повернутися до гонки, однак з 21 місця він прорвався лише на 10, яке не приносить очок до загального заліку.