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Мартін здобув перемогу на Гран-прі Індонезії з MotoGP

Олександр Булава — 29 вересня, 10:49
Мартін здобув перемогу на Гран-прі Індонезії з MotoGP
Хорхе Мартін
Getty images

Гонщик команди Prima Pramac Racing Хорхе Мартін здобув перемогу на Гран-прі з Індонезії з MotoGP.

Іспанець, який наразі очолює загальний залік пілотів, стартував з поул-позиції та впевнено виграв перегони.

Найближчий переслідувач Мартіна у загальному заліку Франческо Баньяя з Ducati Lenovo став третім.

Зазначимо, що за 7 кіл до фінішу Енеа Бастіаніні (Ducati Lenovo), який йшов третім, не впорався з поворотом та вилетів з траси.

Результати Гран-прі Індонезії

  1. Хорхе Мартін (Prima Pramac)
  2. Педро Акоста (Red Bull) +1.404
  3. Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) +5.595
  4. Франко Морбіделлі (Prima) +6.507
  5. Марко Беззеччі (Pertamina Enduro) +6.772
  6. Маверік Віньялес (Aprilia Racing) +11.330

Напередодні в суботньому спринті перемогу здобув Баньяя. Найбільшою несподіванкою спринту стало падіння Мартіна на першому колі. Іспанець зумів піднятися та повернутися до гонки, однак з 21 місця він прорвався лише на 10, яке не приносить очок до загального заліку.

MotoGP Франческо Баньяя Хорхе Мартін

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