Мартін здобув перемогу на Гран-прі Індонезії з MotoGP

Гонщик команди Prima Pramac Racing Хорхе Мартін здобув перемогу на Гран-прі з Індонезії з MotoGP.

Іспанець, який наразі очолює загальний залік пілотів, стартував з поул-позиції та впевнено виграв перегони.

Найближчий переслідувач Мартіна у загальному заліку Франческо Баньяя з Ducati Lenovo став третім.

Зазначимо, що за 7 кіл до фінішу Енеа Бастіаніні (Ducati Lenovo), який йшов третім, не впорався з поворотом та вилетів з траси.

The charge is over! A tyre-whispering masterpiece ends up in the gravel 💥@Bestia23 CRASHES OUT OF THE PODIUM 💔#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/jJqkVgWeAb — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 29, 2024

Результати Гран-прі Індонезії

Хорхе Мартін (Prima Pramac) Педро Акоста (Red Bull) +1.404 Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) +5.595 Франко Морбіделлі (Prima) +6.507 Марко Беззеччі ( Pertamina Enduro) +6.772 Маверік Віньялес (Aprilia Racing) +11.330

Напередодні в суботньому спринті перемогу здобув Баньяя. Найбільшою несподіванкою спринту стало падіння Мартіна на першому колі. Іспанець зумів піднятися та повернутися до гонки, однак з 21 місця він прорвався лише на 10, яке не приносить очок до загального заліку.