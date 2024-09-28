MotoGP. Баньяя виграв спринт Гран-прі Індонезії після падіння Мартіна

Італійський мотогонщик команди Ducati Lenovo Team Франческо Баньяя став переможцем спринтерської гонки Гран-прі Індонезії.

Друге місце посів ще один італієць Енеа Бастіаніні, який також виступає за Ducati Lenovo Team. Третій – іспанець Марк Маркес з Gresini Racing.

Найбільшою несподіванкою спринту на "Міжнародній вуличній трасі Мандаліки" стало падіння лідера чемпіонату Хорхе Мартіна на першому колі. Іспанець зумів піднятися та повернутися до гонки, однак з 21 місця він прорвався лише на 10, яке не приносить очок до загального заліку.

Напередодні Мартін здобув поул-позицію в основній гонці, які відбудеться завтра, 29 вересня. Початок – о 10:00 за київським часом.

Зазначимо, що спринт – коротша гонка в Moto GP, що проводиться в суботу, напередодні основної, недільної. Також за спринт нараховується менше очок – Мартін за перемогу заробив 12 залікових балів, Франческо Баньяя 9 за друге, а Франко Морбіделлі сім за третю сходинку. Кожна наступна позиція до дев'ятої приносить на один заліковий бал менше.

Гран-Прі Індонезії

Спринт, 28 вересня

Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) – 19:41.354 Енеа Бастіаніні ( Ducati Lenovo Team) +0.107 Марк Маркес ( Gresini Racing) +1.701 Марко Бецеккі (Pertamina Enduro) +3.072 Франко Морбіделлі (Prima Pramac) +5.967 Педро Акоста (Red Bull) +6.210 Маверік Віньялес (Aprilia Racing) +6.664 Жоанн Зарко (Honda) +6.938 Ді Джаннатоніо (Pertamina Enduro) +7.706 Хорхе Мартін (Prima Pramac) +9.104

Через помилку Хорхе Мартін не зумів набрати очок до загального заліку (341) та підпустив Франческо Баньяю на відстань 12 залікових пунктів (329). Трійку лідерів замикає Енеа Бастіаніні (292), який на три бали випереджає Мартіна Маркеса.

З величезним відривом на п'ятому місці особистого заліку розташувався Бред Біндер (165).

Нагадаємо, на Гран-прі Емілії-Романьї перемогу здобув італійський гонщик Дукаті Енеа Бастіаніні. На останньому колі він сенсаційно обійшов Мартіна, та здобув для своєї команди соту перемогу у прем'єр-класі.