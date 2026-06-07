Чинний чемпіон MotoGP здобув соту перемогу, вигравши на Гран-прі Угорщини

У неділю, 7 травня, чинний чемпіон Марк Маркес виграв Гран-прі Угорщини MotoGP.

Для іспанця ця перемога стала сотою в його кар'єрі MotoGP.

Гонщик команди Дукаті стартував з поулу, проте за пару кіл поступився іншому іспанцю Педро Акоста (KTM), який стартував одразу за ним. Однак на 15 колі Маркес обійшов земляка й втримав першу позицію до кінця заїзду.

Також на початку гонки стався інцидент за участі Жоржа Мартіна (Апрілія), Рауля Фернандеса (Апрілія), Марка Беццеккі (Апрілія) та Ферміна Альдегера (Дукатті). Усі четверо вибули з Гран-прі на першому ж колі.

MotoGP. Результати Гран-прі Угорщини

Марк Маркес (Дукаті) – 26 кіл Педро Акоста (KTM) +1,343. Франческо Баньяя (Дукаті) +11,632. Аї Огура (Апрілія) +15,539. Лука Маріні (Хонда) +18,669. Діого Морейра (Хонда) +21,794. Ікер Лекуона (Дукаті) +22,815. Джек Міллер (Ямаха) +23,283. Енеа Бастяніні (KTM) +24,491. Брад Біндер (KTM) +24,601.

Особистий залік пілотів MotoGP MotoGP

Наступна гонка відбудеться 21 червня, у неділю, в Чехії на автодромі імені Масарика в Брно.

Нагадаємо, що на минулому етапі в Італії Марко Беццеккі вперше за свою кар'єру в MotoGP здобув перемогу на домашньому Гран-прі.