Чинний чемпіон MotoGP здобув соту перемогу, вигравши на Гран-прі Угорщини
У неділю, 7 травня, чинний чемпіон Марк Маркес виграв Гран-прі Угорщини MotoGP.
Для іспанця ця перемога стала сотою в його кар'єрі MotoGP.
Гонщик команди Дукаті стартував з поулу, проте за пару кіл поступився іншому іспанцю Педро Акоста (KTM), який стартував одразу за ним. Однак на 15 колі Маркес обійшов земляка й втримав першу позицію до кінця заїзду.
Також на початку гонки стався інцидент за участі Жоржа Мартіна (Апрілія), Рауля Фернандеса (Апрілія), Марка Беццеккі (Апрілія) та Ферміна Альдегера (Дукатті). Усі четверо вибули з Гран-прі на першому ж колі.
MotoGP. Результати Гран-прі Угорщини
- Марк Маркес (Дукаті) – 26 кіл
- Педро Акоста (KTM) +1,343.
- Франческо Баньяя (Дукаті) +11,632.
- Аї Огура (Апрілія) +15,539.
- Лука Маріні (Хонда) +18,669.
- Діого Морейра (Хонда) +21,794.
- Ікер Лекуона (Дукаті) +22,815.
- Джек Міллер (Ямаха) +23,283.
- Енеа Бастяніні (KTM) +24,491.
- Брад Біндер (KTM) +24,601.
Наступна гонка відбудеться 21 червня, у неділю, в Чехії на автодромі імені Масарика в Брно.
Нагадаємо, що на минулому етапі в Італії Марко Беццеккі вперше за свою кар'єру в MotoGP здобув перемогу на домашньому Гран-прі.