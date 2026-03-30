Беццеккі виграв Гра-прі США MotoGP

У неділю, 29 березня, відбувся третій етап MotoGP сезону-2026, який пройшов на трасі в Остіні, США.

Першим до фінішу знову прийшов гонщик команди Aprilia Racing Марко Беццеккі.

Перемога стала для італійця п'ятою поспіль в основних перегонах та дозволила йому повернутися на перше місце в особистому заліку.

Другим фінішував напарник Беццеккі Хорхе Мартін, а третім став Педро Акоста із КТМ. Чемпіон минулого сезону Марк Маркес прийшов до фінішу лише 5-м.

Результати Гран-прі США-2026

1. Марко Беццеккі (Aprilia Racing) – 20 кіл

2. Хорхе Мартін (Aprilia Racing) +2,036

3. Педро Акоста (КТМ) +4,497

4. Фабіо ді Джанантоніо (ВР46) +6,972

5. Марк Маркес (Ducati) +8,100

6. Енеа Бастіаніні (KTM) +8,243

7. Алекс Маркес (Gresini Racing) +11,253

8. Рауль Фернандес (Trackhouse Racing) +13,129

9. Лука Маріні (Honda) +14,471

10. Франческо Баньяя (Ducati) +14,544

Залік пілотів

1. Марко Беццеккі – 81 очко

2. Хорхе Мартін – 77

3. Педро Акоста – 60

4. Фабіо ді Джанантоніо – 50

5. Марк Маркес – 45

Нагадаємо, на попередньому етапі, який відбувся в Бразилії, перемогу також здобув гонщик команди Aprilia Racing Марко Беццеккі.