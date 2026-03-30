Беццеккі виграв Гра-прі США MotoGP
У неділю, 29 березня, відбувся третій етап MotoGP сезону-2026, який пройшов на трасі в Остіні, США.
Першим до фінішу знову прийшов гонщик команди Aprilia Racing Марко Беццеккі.
Перемога стала для італійця п'ятою поспіль в основних перегонах та дозволила йому повернутися на перше місце в особистому заліку.
Другим фінішував напарник Беццеккі Хорхе Мартін, а третім став Педро Акоста із КТМ. Чемпіон минулого сезону Марк Маркес прийшов до фінішу лише 5-м.
Результати Гран-прі США-2026
1. Марко Беццеккі (Aprilia Racing) – 20 кіл
2. Хорхе Мартін (Aprilia Racing) +2,036
3. Педро Акоста (КТМ) +4,497
4. Фабіо ді Джанантоніо (ВР46) +6,972
5. Марк Маркес (Ducati) +8,100
6. Енеа Бастіаніні (KTM) +8,243
7. Алекс Маркес (Gresini Racing) +11,253
8. Рауль Фернандес (Trackhouse Racing) +13,129
9. Лука Маріні (Honda) +14,471
10. Франческо Баньяя (Ducati) +14,544
Залік пілотів
1. Марко Беццеккі – 81 очко
2. Хорхе Мартін – 77
3. Педро Акоста – 60
4. Фабіо ді Джанантоніо – 50
5. Марк Маркес – 45
Нагадаємо, на попередньому етапі, який відбувся в Бразилії, перемогу також здобув гонщик команди Aprilia Racing Марко Беццеккі.