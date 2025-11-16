Беццекі виграв заключний етап Moto GP сезону-2025 у Валенсії

У неділю, 16 листопада, відбувся заключний етап Moto GP сезону-2025, який пройшов у Валенсії.

Першим до фінішу прийшов гонщик команди Aprilia Racing Марко Беццеккі, який здобув третю перемогу за рік та другу поспіль, а також забезпечив собі третій рядок в особистому заліку. Другим фінішував Рауль Фернандес з Trackhouse MotoGP Team, а замкнув трійку призерів Фабіо ді Джанантоніо, який представляє ВР46.

Дворазовий чемпіон MotoGP Франческо Баньяя завершив сезон сходом – у пілота Ducati Lenovo Team на першому колі врізався Жоан Зарко LCR.

Результати Гран-прі Валенсії-2025

Загальний залік

Нагадаємо, достроково чемпіоном світу в MotoGP став іспанський мотогонщик Марк Маркес, який фінішував другим на Гран-прі Японії.