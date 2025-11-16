Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Беццекі виграв заключний етап Moto GP сезону-2025 у Валенсії

Олексій Мурзак — 16 листопада 2025, 19:02
Беццекі виграв заключний етап Moto GP сезону-2025 у Валенсії
Марко Беццеккі
motogp.com

У неділю, 16 листопада, відбувся заключний етап Moto GP сезону-2025, який пройшов у Валенсії.

Першим до фінішу прийшов гонщик команди Aprilia Racing Марко Беццеккі, який здобув третю перемогу за рік та другу поспіль, а також забезпечив собі третій рядок в особистому заліку. Другим фінішував Рауль Фернандес з Trackhouse MotoGP Team, а замкнув трійку призерів Фабіо ді Джанантоніо, який представляє ВР46.

Дворазовий чемпіон MotoGP Франческо Баньяя завершив сезон сходом – у пілота Ducati Lenovo Team на першому колі врізався Жоан Зарко LCR.

Результати Гран-прі Валенсії-2025

Загальний залік

Нагадаємо, достроково чемпіоном світу в MotoGP став іспанський мотогонщик Марк Маркес, який фінішував другим на Гран-прі Японії.

MotoGP

MotoGP

Алекс Маркес виграв спринт Гран-прі Валенсії
Чемпіон MotoGP зламав ключицю та пропустить найближчі Гран-прі
Новачок MotoGP Альдегер виграв Гран-прі Індонезії
Повернення короля: Марк Маркес став чемпіоном MotoGP
Марк Маркес з новим рекордом виграв Гран-прі Сан-Марино та наблизився до сьомого титулу чемпіона

Останні новини