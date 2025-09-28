Повернення короля: Марк Маркес став чемпіоном MotoGP

Іспанський мотогонщик Марк Маркес фінішував другим на Гран-прі Японії достроково став чемпіоном світу в MotoGP.

В особистому заліку пілотів Маркес обігнав свого брата Алекса на 201 очко. Це вже сьоме чемпіонство іспанця в MotoGP. За цим показником він зрівнявся із легендарним Валентіно Россі.

У 2013-2018 роках Маркес шість разів ставав чемпіоном світу з Honda. Проте у 2020-му він отримав важку травму плеча і гонщику довелося перенести 4 операції перш ніж повернутися до MotoGP.

Нагадаємо, що нещодавно команду MotoGP придбав консорціум на чолі з колишнім керівником команди Формули-1 Хаас Гюнтером Штайнером.

Раніше з'явилася інформація, що багаторазові чемпіони Ф-1 Льюїс Гамільтон та Макс Ферстаппен зацікавлені у придбанні команди MotoGP.