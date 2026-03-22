Син відомого коміка став чемпіоном WSK Super Master Series

Лев Крутоголов, син відомого коміка Єгора Крутоголова, став чемпіоном серії WSK Super Master Series з картингу.

В останній гонці престижної серії українець, який представляє команду Energy Corse, посів четверте місце. У підсумку цей результат дозволив йому стати чемпіоном WSK Super Master Series в класі ОК.

Крутоголов набрав 419 балів, випередивши британця Зака Драммонда на 74 очки.

Нагадаємо, у вересні Лев Крутоголов посів 3 місце на чемпіонаті світу з картингу, що відбувався у шведському місті Крістіанстад.