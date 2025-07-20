MotoGP. Марк Маркес здобув п’яту перемогу поспіль

Зірковий іспанський мотогонщик команди Ducati Lenovo Team Марк Маркес став переможцем Гран-Прі Чехії в MotoGP. Для шестиразового чемпіона світу це п’ята перемога поспіль і сумарно восьма у поточному сезоні.

Сьогодні в Брно Маркес випередив італійця Марко Бедзеккі з Aprilia та іспанця Педро Акосту з КТМ. Четвертим фінішував дворазовий чемпіон світу, італієць Франческо Баньяйя з Ducati.

Результати Гран-Прі Чехії:

Завдяки цій перемозі Маркес зміцнив своє лідерство у загальному заліку. Свого молодшого брата Алекса з BK8 Gresini Racing він випереджає на 120 балів. Маркес-молодший сьогодні зійшов на першому колі дистанції.

Загальний залік чемпіонату світу:

Нагадаємо, наприкінці червня Маркес виграв Гран-Прі Нідерландів.