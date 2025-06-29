Марк Маркес виграв шосту гонку в сезоні, фінішувавши першим на Гран-прі Нідерландів

Сьогодні, 29 червня, в Ассені десятий етап Moto GP сезону-2025 завершився перемогою Марка Маркеса на Гран-прі Нідерландів.

Після болючого падіння під час практики 32-річний іспанець все одно зумів виграти спринтерську гонку. Зважаючи на пошкодження, Маркес говорив про необхідність адаптуватися до виступу в Гран-прі, із чим він успішно впорався.

У той же час його брат Алекс впав з мотоцикла на шостому колі, через що він втратив шанси на перемогу чи подіум. Більше того, після медогляду у нього діагностували перелом лівої руки.

Разом з Марком, для якого ця перемога стала третьою поспіль (вперше з 2019 року) на подіумі опинилися Марко Беццеккі та Франческо Баньяя. Володар поулу в особі Франко Картараро фінішував тільки десятим.

Підсумкова класифікація Гран-прі Нідерландів

Марк Маркес (Ducati Lenovo Team) 40:14.072; Марко Беццеккі (Aprilia Racing) +0.635; Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) +2.666; Педро Акоста (Red Bull KTM Factory Racing) +6.084; Маверік Віньялес (Red Bull KTM Tech3) +10.124; Фабіо Ді Джаннантоніо (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +12.163; Франко Морбіделлі (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +18.896; Рауль Фернандес (Trackhouse MotoGP Team) +20.295; Енеа Бастіаніні (Red Bull KTM Tech3) +23.687; Фабіо Картараро (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +23.743; Бред Біндер (Red Bull KTM Factory Racing) +24.251; Йохан Зарко (CASTROL Honda LCR) +24.875; Алекс Рінс (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +24.882; Джек Міллер (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +25.065; Сомкіат Чантра (IDEMITSU Honda LCR) +49.219; Алейш Еспаргаро (Honda HRC Castrol) +49.360.

Варто також зазначити, що для Марка Маркеса ця перемога стала 68-ю в кар'єрі. За цим показником гонщик зрівнявся з Джакомо Агостіні, з яким він тепер поділяє друге місце в історії MotoGP. Рекорд належить Валентіно Россі, який може похвалитися 89 перемогами.

Далі за календарем у MotoGP проходитиме етап в Німеччині, Гран-прі якого відбудеться 13 липня.