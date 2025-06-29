Марк Маркес виграв шосту гонку в сезоні, фінішувавши першим на Гран-прі Нідерландів
Сьогодні, 29 червня, в Ассені десятий етап Moto GP сезону-2025 завершився перемогою Марка Маркеса на Гран-прі Нідерландів.
Після болючого падіння під час практики 32-річний іспанець все одно зумів виграти спринтерську гонку. Зважаючи на пошкодження, Маркес говорив про необхідність адаптуватися до виступу в Гран-прі, із чим він успішно впорався.
У той же час його брат Алекс впав з мотоцикла на шостому колі, через що він втратив шанси на перемогу чи подіум. Більше того, після медогляду у нього діагностували перелом лівої руки.
Разом з Марком, для якого ця перемога стала третьою поспіль (вперше з 2019 року) на подіумі опинилися Марко Беццеккі та Франческо Баньяя. Володар поулу в особі Франко Картараро фінішував тільки десятим.
Підсумкова класифікація Гран-прі Нідерландів
- Марк Маркес (Ducati Lenovo Team) 40:14.072;
- Марко Беццеккі (Aprilia Racing) +0.635;
- Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) +2.666;
- Педро Акоста (Red Bull KTM Factory Racing) +6.084;
- Маверік Віньялес (Red Bull KTM Tech3) +10.124;
- Фабіо Ді Джаннантоніо (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +12.163;
- Франко Морбіделлі (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +18.896;
- Рауль Фернандес (Trackhouse MotoGP Team) +20.295;
- Енеа Бастіаніні (Red Bull KTM Tech3) +23.687;
- Фабіо Картараро (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +23.743;
- Бред Біндер (Red Bull KTM Factory Racing) +24.251;
- Йохан Зарко (CASTROL Honda LCR) +24.875;
- Алекс Рінс (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +24.882;
- Джек Міллер (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +25.065;
- Сомкіат Чантра (IDEMITSU Honda LCR) +49.219;
- Алейш Еспаргаро (Honda HRC Castrol) +49.360.
Варто також зазначити, що для Марка Маркеса ця перемога стала 68-ю в кар'єрі. За цим показником гонщик зрівнявся з Джакомо Агостіні, з яким він тепер поділяє друге місце в історії MotoGP. Рекорд належить Валентіно Россі, який може похвалитися 89 перемогами.
Далі за календарем у MotoGP проходитиме етап в Німеччині, Гран-прі якого відбудеться 13 липня.