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Марк Маркес виграв шосту гонку в сезоні, фінішувавши першим на Гран-прі Нідерландів

Олексій Погорелов — 29 червня 2025, 16:15
Марк Маркес
Марк Маркес
MotoGP

Сьогодні, 29 червня, в Ассені десятий етап Moto GP сезону-2025 завершився перемогою Марка Маркеса на Гран-прі Нідерландів.

Після болючого падіння під час практики 32-річний іспанець все одно зумів виграти спринтерську гонку. Зважаючи на пошкодження, Маркес говорив про необхідність адаптуватися до виступу в Гран-прі, із чим він успішно впорався.

У той же час його брат Алекс впав з мотоцикла на шостому колі, через що він втратив шанси на перемогу чи подіум. Більше того, після медогляду у нього діагностували перелом лівої руки.

Разом з Марком, для якого ця перемога стала третьою поспіль (вперше з 2019 року) на подіумі опинилися Марко Беццеккі та Франческо Баньяя. Володар поулу в особі Франко Картараро фінішував тільки десятим.

Підсумкова класифікація Гран-прі Нідерландів

  1. Марк Маркес (Ducati Lenovo Team) 40:14.072;
  2. Марко Беццеккі (Aprilia Racing) +0.635;
  3. Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) +2.666;
  4. Педро Акоста (Red Bull KTM Factory Racing) +6.084;
  5. Маверік Віньялес (Red Bull KTM Tech3) +10.124;
  6. Фабіо Ді Джаннантоніо (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +12.163;
  7. Франко Морбіделлі (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +18.896;
  8. Рауль Фернандес (Trackhouse MotoGP Team) +20.295;
  9. Енеа Бастіаніні (Red Bull KTM Tech3) +23.687;
  10. Фабіо Картараро (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +23.743;
  11. Бред Біндер (Red Bull KTM Factory Racing) +24.251;
  12. Йохан Зарко (CASTROL Honda LCR) +24.875;
  13. Алекс Рінс (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +24.882;
  14. Джек Міллер (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +25.065;
  15. Сомкіат Чантра (IDEMITSU Honda LCR) +49.219;
  16. Алейш Еспаргаро (Honda HRC Castrol) +49.360.

Варто також зазначити, що для Марка Маркеса ця перемога стала 68-ю в кар'єрі. За цим показником гонщик зрівнявся з Джакомо Агостіні, з яким він тепер поділяє друге місце в історії MotoGP. Рекорд належить Валентіно Россі, який може похвалитися 89 перемогами.

Далі за календарем у MotoGP проходитиме етап в Німеччині, Гран-прі якого відбудеться 13 липня.

MotoGP Франческо Баньяя Марк Маркес Марко Беццеккі

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