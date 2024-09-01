Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Вперше в історії Формули-1: пілот Хааса пропустить наступне Гран-прі через перебір штрафних балів

Руслан Травкін — 1 вересня, 18:23
Вперше в історії Формули-1: пілот Хааса пропустить наступне Гран-прі через перебір штрафних балів
Кевін Магнуссен
Getty images

Данський пілот команди Хаас Кевін Магнуссен за підсумками Гран-прі Італії отримав 2 штрафні бали і заробив автоматичну дискваліфікацію на наступний етап Формули-1 — Гран-прі Азербайджану.

Про це повідомляє сайт RacingNews365.

Магнуссен отримав від стюардів гонки у Монці десять штрафних секунд та два штрафні бали за контакт із гонщиком Альпін П'єром Гаслі. Справа у тому, що за останній рік Кевін набрав 12 штрафних балів – саме за такої кількості відбувається автоматична дискваліфікація. Варто зазначити, що це вперше в історії гонщик отримав автоматичну дискваліфікацію.

Нагадаємо, що резервним гонщиком Хааса є бразилець П'єтро Фіттіпальді. Також американська команда може посадити за кермо свого майбутнього основного пілота Олівера Бермана, проте тоді йому доведеться пропустити етап Формули-2.

31-річний Магнуссен у сезоні-2024 набрав лише 6 очок і посідає 16 місце у загальному заліку. Влітку Хаас заявив, що у наступному сезоні Кевін не буде виступати за команду.

автоспорт дискваліфікація Формула 1 Хаас Кевін Магнуссен

автоспорт

Ферстаппен після практик у Монці назвав головний мінус боліда Ред Булл
Повне розчарування: росіянин виступить за команду Формули-1 у практиці перед Гран-прі Нідерландів
Феррарі отримала найбільше призових за минулий сезон
Алонсо став послом McLaren
У Renault вирішили проблему із заднім антикрилом

Останні новини