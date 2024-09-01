Вперше в історії Формули-1: пілот Хааса пропустить наступне Гран-прі через перебір штрафних балів

Данський пілот команди Хаас Кевін Магнуссен за підсумками Гран-прі Італії отримав 2 штрафні бали і заробив автоматичну дискваліфікацію на наступний етап Формули-1 — Гран-прі Азербайджану.

Про це повідомляє сайт RacingNews365.

Магнуссен отримав від стюардів гонки у Монці десять штрафних секунд та два штрафні бали за контакт із гонщиком Альпін П'єром Гаслі. Справа у тому, що за останній рік Кевін набрав 12 штрафних балів – саме за такої кількості відбувається автоматична дискваліфікація. Варто зазначити, що це вперше в історії гонщик отримав автоматичну дискваліфікацію.

Нагадаємо, що резервним гонщиком Хааса є бразилець П'єтро Фіттіпальді. Також американська команда може посадити за кермо свого майбутнього основного пілота Олівера Бермана, проте тоді йому доведеться пропустити етап Формули-2.

31-річний Магнуссен у сезоні-2024 набрав лише 6 очок і посідає 16 місце у загальному заліку. Влітку Хаас заявив, що у наступному сезоні Кевін не буде виступати за команду.