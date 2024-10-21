Леклер: Боротимуся за чемпіонство до кінця

Пілот команди Феррарі Шарль Леклер заявив, що збирається боротися за чемпіонський титул до самого кінця сезону.

Його слова передає пресслужба Формули-1.

"Чи зосереджений я на фінальних перегонах цього року, чи думаю про розробку боліда на 2025 рік? Тут поєднання двох чинників. Що б ми не привнесли до машини, ми думаємо про середньострокову та довгострокову перспективу.

Щодо чемпіонства, то я боротимуся за нього до самого кінця. Гонщик повинен робити все можливе для перемоги. Я хочу виграти якнайбільше гонок, а потім побачимо, де ми опинимося в результаті", – сказав Леклер.