Леклер: Боротимуся за чемпіонство до кінця
Пілот команди Феррарі Шарль Леклер заявив, що збирається боротися за чемпіонський титул до самого кінця сезону.
Його слова передає пресслужба Формули-1.
"Чи зосереджений я на фінальних перегонах цього року, чи думаю про розробку боліда на 2025 рік? Тут поєднання двох чинників. Що б ми не привнесли до машини, ми думаємо про середньострокову та довгострокову перспективу.
Щодо чемпіонства, то я боротимуся за нього до самого кінця. Гонщик повинен робити все можливе для перемоги. Я хочу виграти якнайбільше гонок, а потім побачимо, де ми опинимося в результаті", – сказав Леклер.
Нагадаємо, напередодні монегаск здобув свою третю перемогу в сезоні, тріумфувавши на Гран-прі США в Остіні.
Другим прийшов партнер Леклера по команді – Карлос Сайнс. Третім став Ландо Норріс з Макларен, проте через штраф у 5 секунд він віддав свою позицію Максу Ферстаппену з Ред Булл.
В особистому заліку пілотів пілот Феррарі посідає третє місце (275 балів) поступаючись Норрісу (297) та Ферстаппену (354).