Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Леклер: Боротимуся за чемпіонство до кінця

Андрій Яросименко — 21 жовтня, 07:35
Леклер: Боротимуся за чемпіонство до кінця
Шарль Леклер
x.com/F1

Пілот команди Феррарі Шарль Леклер заявив, що збирається боротися за чемпіонський титул до самого кінця сезону.

Його слова передає пресслужба Формули-1.

"Чи зосереджений я на фінальних перегонах цього року, чи думаю про розробку боліда на 2025 рік? Тут поєднання двох чинників. Що б ми не привнесли до машини, ми думаємо про середньострокову та довгострокову перспективу.

Щодо чемпіонства, то я боротимуся за нього до самого кінця. Гонщик повинен робити все можливе для перемоги. Я хочу виграти якнайбільше гонок, а потім побачимо, де ми опинимося в результаті", – сказав Леклер.

Нагадаємо, напередодні монегаск здобув свою третю перемогу в сезоні, тріумфувавши на Гран-прі США в Остіні.

Другим прийшов партнер Леклера по команді – Карлос Сайнс. Третім став Ландо Норріс з Макларен, проте через штраф у 5 секунд він віддав свою позицію Максу Ферстаппену з Ред Булл.

В особистому заліку пілотів пілот Феррарі посідає третє місце (275 балів) поступаючись Норрісу (297) та Ферстаппену (354).

Гран-прі США Формула Шарль Леклер Остін Феррарі

Гран-прі США

Ферстаппен: Ми внесли деякі зміни в машину, чекаємо на позитивний результат
Норріс висловився про кваліфікацію Гран-прі США: Я виклався на повну
Норріс показав найкращий час, Ферстаппен стартуватиме другим: результати кваліфікації Гран-прі США
Норріс розчарований результатами спринт-кваліфікації Гран-прі США
Ферстаппен оптимістично налаштований на Гран-прі США

Останні новини