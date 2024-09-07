Стали відомі деталі контракту Ньюї з Астон Мартін

Головний інженер Ред Булл Едріан Ньюї невдовзі перейде в Астон Мартін. Стали відомі деталі контракту фахівця з командою.

Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерела, Ньюї підпише п'ятирічний контракт на суму до 30 мільйонів фунтів стерлінгів на рік, включаючи бонуси та доповнення. Зазначається, що офіційне оголошення відбудеться на пресконференції, яку Астон Мартін проведуть у вівторок, 10 серпня, в Сільвертстоуні.

Британець домовився про припинення співпраці з Ред Булл на початку 2025 року, отже, він візьметься до виконання обов'язків в Астон Мартін вже у березні 2025.

Минулого сезону команда 8 раз фінішувала на подіумі, тоді як у сезоні-2024 найкращим результатом за 16 етапів є п'яте місце Фернандо Алонсо на Гран-прі Саудівської Аравії.

Нагадаємо, Ньюї допоміг "червоним бикам" завоювати сім титулів чемпіона Формули-1 серед пілотів та шість титулів Кубку конструкторів — загалом 118 перемог та 101 поул.

Зазначимо, що Едріан проєктував чемпіонські боліди Ред Булл (2010-2014, 2022-23), а також машини Вільямс (1992-1997) і Макларен (1998).