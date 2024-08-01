Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Хорнер: Перес залишається гонщиком Ред Булл

Андрій Яросименко — 1 серпня, 08:15
Хорнер: Перес залишається гонщиком Ред Булл

Керівник команди Формули 1 Ред Булл Крістіан Хорнер заявив, що гонщик Серхіо Перес продовжить виступати за команду.

Його слова передає Motorsportweek.

"Серхіо залишається гонщиком Ред Булл, попри всі спекуляції, які ми чуємо останнім часом. Ми з нетерпінням чекаємо, коли після літньої перерви побачимо його виступи на автодромах, де він добре виступав раніше", — сказав Хорнер.

Нагадаємо, на фоні невтішних результатів Серхіо в цьому сезоні Формули 1 стало з'являтися багато чуток, що пілот покине Ред Булл. Раніше Жак Вільнев заявив що на заміну Пересу чудово підійшов би пілот Феррарі Карлос Сайнс. А сам мексиканець відмовився відповідати на питання про своє майбутнє.

Red Bull Макс Ферстаппен Формула 1 Хорнер Серхіо Перес

Серхіо Перес

Перес: Я більше не відповідатиму на питання про своє майбутнє
Хорнер: Цього року на Ред булл сильніше тиснутимуть конкуренти
Баттон: Це був жахливий вікенд для Переса
Перес продовжив контракт з Ред Булл
Сайнс здобув перемогу, Ферстаппен зійшов з дистанції: результати Гран-прі Австралії-2024

Останні новини