Хорнер: Перес залишається гонщиком Ред Булл

Керівник команди Формули 1 Ред Булл Крістіан Хорнер заявив, що гонщик Серхіо Перес продовжить виступати за команду.

Його слова передає Motorsportweek.

"Серхіо залишається гонщиком Ред Булл, попри всі спекуляції, які ми чуємо останнім часом. Ми з нетерпінням чекаємо, коли після літньої перерви побачимо його виступи на автодромах, де він добре виступав раніше", — сказав Хорнер.

Нагадаємо, на фоні невтішних результатів Серхіо в цьому сезоні Формули 1 стало з'являтися багато чуток, що пілот покине Ред Булл. Раніше Жак Вільнев заявив що на заміну Пересу чудово підійшов би пілот Феррарі Карлос Сайнс. А сам мексиканець відмовився відповідати на питання про своє майбутнє.