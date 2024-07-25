Вільнев: Сайнс — це чудовий кандидат на заміну Пересу

Колишній чемпіон Формули-1 Жак Вільнев вважає, що пілот Феррарі Карлос Сайнс міг би замінити Серхіо Переса в Ред Булл

Його слова передає Soymotor.

"У родині Ред Булл зараз немає гідної заміни Серхіо Пересу. Юкі Цунода все ще нестабільний гонщик, він трохи більш контрольований, ніж у минулому, але він все ще непослідовний. Ліам Лоусон не має досвіду, щоб виступати, ми не знаємо, чи зможе він зробити цей крок. Я вважаю, що найкращим кандидатом на заміну Пересу в Ред Булл є Карлос Сайнс. Сайнс — чудовий напарник, який буде чудовим пілотом у будь-якій команді. Зараз Ред Булл потребують перебудови, і Карлос був би чудовим першим кроком у цій перебудові", — сказав Жак.

Нагадаємо, на останньому Гран-прі Угорщини перемогу здобув Оскар Піастрі із Макларен, проте емоції вболівальників від першої звитяги австралійця дещо змазала драма, яка розвернулася у фіналі гонки. Через стратегію Макларена Піастрі пізніше пішов на піт-стоп за напарника Ландо Норріса та опинився другим.

Згодом команда декілька разів просила Норріса віддати першу позицію Оскару, але британець ігнорував Макларен, і здавалось, що він поставить власні амбіції вище за командні. Однак на останніх колах Ландо все-таки прийняв рішення пропустити Піастрі та віддати йому першу перемогу у кар'єрі.