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Перес: Я більше не відповідатиму на питання про своє майбутнє

Андрій Яросименко — 29 липня, 10:08
Перес: Я більше не відповідатиму на питання про своє майбутнє

Пілот Формули 1 команди Ред Булл Серхіо Перес відмовився відповідати на питання про своє майбутнє в команді.

Його слова передає Crash.net.

"У мене була хороша кваліфікація, але результат перегонів нічого не змінює. У команді багато всього відбувається, на багатьох речах ми маємо зосередитися, та не витрачати енергію на ці спекуляції.

Тож це останній раз, коли я буду говорити про своє майбутнє, просто щоб було зрозуміло для всіх, я більше не буду говорити, я більше не відповідатиму на запитання про майбутнє" — сказав Перес.

Нагадаємо на фоні невтішних результатів Серхіо в цьому сезоні Формули 1 стало з'являтися багато слухів що пілот покине Ред Булл. Раніше Жак Вільнев заявив що на заміну Пересу чудово підійшов би пілот Феррарі Карлос Сайнс.

Red Bull Формула 1 Серхіо Перес

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