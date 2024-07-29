Перес: Я більше не відповідатиму на питання про своє майбутнє

Пілот Формули 1 команди Ред Булл Серхіо Перес відмовився відповідати на питання про своє майбутнє в команді.

Його слова передає Crash.net.

"У мене була хороша кваліфікація, але результат перегонів нічого не змінює. У команді багато всього відбувається, на багатьох речах ми маємо зосередитися, та не витрачати енергію на ці спекуляції.

Тож це останній раз, коли я буду говорити про своє майбутнє, просто щоб було зрозуміло для всіх, я більше не буду говорити, я більше не відповідатиму на запитання про майбутнє" — сказав Перес.