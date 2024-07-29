Перес: Я більше не відповідатиму на питання про своє майбутнє
Пілот Формули 1 команди Ред Булл Серхіо Перес відмовився відповідати на питання про своє майбутнє в команді.
Його слова передає Crash.net.
"У мене була хороша кваліфікація, але результат перегонів нічого не змінює. У команді багато всього відбувається, на багатьох речах ми маємо зосередитися, та не витрачати енергію на ці спекуляції.
Тож це останній раз, коли я буду говорити про своє майбутнє, просто щоб було зрозуміло для всіх, я більше не буду говорити, я більше не відповідатиму на запитання про майбутнє" — сказав Перес.
Нагадаємо на фоні невтішних результатів Серхіо в цьому сезоні Формули 1 стало з'являтися багато слухів що пілот покине Ред Булл. Раніше Жак Вільнев заявив що на заміну Пересу чудово підійшов би пілот Феррарі Карлос Сайнс.