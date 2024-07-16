Хорнер: Цього року на Ред булл сильніше тиснутимуть конкуренти

Керівник команди Формули 1 Ред Булл Крістіан Хорнер вважає, що цього сезону на команду будуть сильніше тиснути конкуренти.

Його слова наводить Gpblog.

"Те, як ми виступали минулого сезону, також не було нормальним. Цього року на нас будуть сильніше тиснути конкуренти. Нам доведеться виступати вище наших можливостей. Ми вже пройшли половину року і все ще лідируємо і в гонках, і в Кубку конструкторів. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження цієї переваги в наступних перегонах", — сказав фахівець.

Нагадаємо, на 12 етапі Формули-1 — Гран-прі Великої Британії пілоти Ред Булл Макс Ферстаппен та Серхіо Перес зайняли 2 та 17 місця відповідно. Переможцем став пілот Мерседес Льюїс Гамільтон, третім прийшов Ландо Норріс із Макларен.