Мартін став чемпіоном MotoGP-2024

Гонщик команди Pramac Хорхе Мартін завоював свій перший титул чемпіона MotoGP, посівши третє місце на Гран-прі Барселони.

Перемогу у гонці здобув дворазовий чемпіон світу MotoGP Франческо Баньяя з команди Ducati Lenovo, але цього виявилося недостатньо, щоб відвоювати титул.

Results of the final race of 2024 👇@PeccoBagnaia takes his 11th win of the season as @88jorgemartin settles for 3rd to become World Champion 🏆#SolidarityGP | #MART1NATOR 🦾 pic.twitter.com/JmGn3XJNMS — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 17, 2024

Мартін підійшов до фінальних перегонів сезону з перевагою у 19 очок. Йому достатньо було фінішувати у першій дев'ятці, щоб здобути чемпіонський трофей.

Хоча Баньяя стартував з поулу і впевнено контролював гонку, Мартін спокійно закріпився на третій позиції, що дозволило йому зберегти відрив у десять очок і стати чемпіоном.

Сезон-2024 став для Мартіна четвертим у найвищому класі. Торік він боровся за титул до останнього заїзду, але посів друге місце. У його активі 31 подіум у MotoGP, включаючи вісім перемог.