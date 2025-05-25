Масова аварія на старті та достроковий фініш червоними прапорами: як пройшов Гран-прі Монако у Формулі-2

Сьогодні, 25 травня, в Монте-Карло відбудеться Гран-прі Монако у Формулі-1. Але до цієї події розпочалася гонка у молодшій серії Формулі-2, де гонщики влаштували масовий завал на самому старті.

Організаторами аварії стали гонщики, що стартували з перших двох позицій: Віктор Мартен та Алекс Данн не поділили місця у першому повороті.

Данн програв старт, пропустивши суперника вперед. Входячи в перший поворот, ірландець підбив француза та "увіткнув" його у загородження.

Не всі позаду встигли на це зреагувати, а тому в місці контакту повторилася сцена з фільму "Таксі 2" за участі поліцейських машин на фоні Ейфелевої вежі.

LIGHTS OUT! ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



🔴 RED FLAGS! 🔴



CONTACT BETWEEN VICTOR MARTINS AND ALEX DUNNE CAUSES CHAOS AT SAINTE DEVOTE! 🤯#F2 #MonacoGP pic.twitter.com/OQ4swE9AiP — Formula 2 (@Formula2) May 25, 2025

За підсумком аварії з дистанції були змушені зійти одразу сім гонщиків, у тому чилсі Данн та Мартен.

Рестарт заїзду був перенесений, а сама гонка скоротилася до часового ліміту в 30 хвилин. Що цікаво, по ходу Гран-прі на трасі двічі вмикався режим віртуальної машини безпеки. Згодом на трасу виїхав сам СК, а за трохи більше ніж шість хвилин до закінчення гонка була достроково завершена червоними прапорами.

RED FLAGS🚩



The Feature Race is once again brought to a stop and will not be resumed.



Jak Crawford wins. #F2 #MonacoGP pic.twitter.com/oBAs1I3LaG — Formula 2 (@Formula2) May 25, 2025

Переможцем хаотичного Гран-прі Монако у Формулі-2 став американець Джек Кроуфорд з команди DAMS. Він є гонщиком програми розвитку Астон Мартін.

Нагадаємо, що Гран-прі Монако у Формулі-1 розпочнеться о 16:00 за київським часом. З поулу стартуватиме пілот Макларен Ландо Норріс, віцечемпіон Формули-2 у 2018 році.

Раніше стало відомо, що український гонщик академії Вільямс Олександр Бондарев виступив у своїй другій гонці другого етапу італійської Формули-4.