Масова аварія на старті та достроковий фініш червоними прапорами: як пройшов Гран-прі Монако у Формулі-2
Сьогодні, 25 травня, в Монте-Карло відбудеться Гран-прі Монако у Формулі-1. Але до цієї події розпочалася гонка у молодшій серії Формулі-2, де гонщики влаштували масовий завал на самому старті.
Організаторами аварії стали гонщики, що стартували з перших двох позицій: Віктор Мартен та Алекс Данн не поділили місця у першому повороті.
Данн програв старт, пропустивши суперника вперед. Входячи в перший поворот, ірландець підбив француза та "увіткнув" його у загородження.
Не всі позаду встигли на це зреагувати, а тому в місці контакту повторилася сцена з фільму "Таксі 2" за участі поліцейських машин на фоні Ейфелевої вежі.
За підсумком аварії з дистанції були змушені зійти одразу сім гонщиків, у тому чилсі Данн та Мартен.
Рестарт заїзду був перенесений, а сама гонка скоротилася до часового ліміту в 30 хвилин. Що цікаво, по ходу Гран-прі на трасі двічі вмикався режим віртуальної машини безпеки. Згодом на трасу виїхав сам СК, а за трохи більше ніж шість хвилин до закінчення гонка була достроково завершена червоними прапорами.
Переможцем хаотичного Гран-прі Монако у Формулі-2 став американець Джек Кроуфорд з команди DAMS. Він є гонщиком програми розвитку Астон Мартін.
Нагадаємо, що Гран-прі Монако у Формулі-1 розпочнеться о 16:00 за київським часом. З поулу стартуватиме пілот Макларен Ландо Норріс, віцечемпіон Формули-2 у 2018 році.
Раніше стало відомо, що український гонщик академії Вільямс Олександр Бондарев виступив у своїй другій гонці другого етапу італійської Формули-4.