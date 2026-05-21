Гран-Прі Лас-Вегаса може залишитися в Формулі-1 до 2037 року

Гран-Прі Лас-Вегаса, найімовірніше, залишиться у календарі чемпіонату Формули-1 щонайменше до 2037 року.

За їхньою інформацією, комісія округу Кларк (штат Невада, США), де і проходить гонка, проголосувала за те, щоби "схвалити, прийняти та уповноважити голову підписати поправку до резолюції про визнання Гран-Прі Лас-Вегаса щорічною подією". Таким чином, була знята юридична перепона для подальшого проведення гонки.

Нагадаємо, Гран-Прі Лас Вегаса з'явилося у Формулі-1 у 2023 році, коли було підписано трирічний контракт. Згодом угоду продовжили до 2027 року з опцією пролонгації ще на п'ять років – до 2032 року.

Нагадаємо, наступного року в календар Формули-1 повернеться Гран-Прі Туреччини.