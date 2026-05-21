Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Гран-Прі Лас-Вегаса може залишитися в Формулі-1 до 2037 року

Олег Дідух — 21 травня 2026, 14:05
Гран-Прі Лас-Вегаса може залишитися в Формулі-1 до 2037 року
Getty Images

Гран-Прі Лас-Вегаса, найімовірніше, залишиться у календарі чемпіонату Формули-1 щонайменше до 2037 року.

Про це повідомляє RacingNews365.

За їхньою інформацією, комісія округу Кларк (штат Невада, США), де і проходить гонка, проголосувала за те, щоби "схвалити, прийняти та уповноважити голову підписати поправку до резолюції про визнання Гран-Прі Лас-Вегаса щорічною подією". Таким чином, була знята юридична перепона для подальшого проведення гонки.

Нагадаємо, Гран-Прі Лас Вегаса з'явилося у Формулі-1 у 2023 році, коли було підписано трирічний контракт. Згодом угоду продовжили до 2027 року з опцією пролонгації ще на п'ять років – до 2032 року.

Нагадаємо, наступного року в календар Формули-1 повернеться Гран-Прі Туреччини.

Формула 1

Формула 1

Чемпіонське випробування Антонеллі та потенційно перша дощова гонка нового регламенту: прев'ю Гран-прі Канади
Хорнер може очолити нову команду в Формулі-1
Мені цього не вистачало: Ріккардо розповів, як живе без Формули-1
Керівництво Мерседес спростувало участь Антонеллі на 24 годинах Нюрбургрингу
Стролл чітко визначив своє майбутнє у Формулі-1

Останні новини