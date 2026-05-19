Хорнер може очолити нову команду в Формулі-1

Олег Дідух — 19 травня 2026, 14:46
Багаторічний керівник команди Ред Булл Крістіан Хорнер може очолити нову команду в Формулі-1.

Про це повідомляє PlanetF1.

Нещодавно в Каннах (Франція) 52-річний британський фахівець мав зустріч із Стеллою Лі – віцепрезидентом китайського концерну BYD, найбільшого в світі виробника електромобілів.

Китайська компанія розглядає можливість заходу в Формулу-1. При цьому, мова йде не про викуп однієї з існуючих команд чемпіонату, а про створення нової заводської команди. Поки що сторони не коментували можливу співпрацю.

Нагадаємо, Хорнера звільнили з Ред Булла влітку минулого року. Він працював у команді протягом 20 років. Під його керівництвом Ред Булл здобув 124 перемоги та 287 подіумів у Формулі-1.

