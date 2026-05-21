Чемпіонське випробування Антонеллі та потенційно перша дощова гонка нового регламенту: прев'ю Гран-прі Канади

Чергова перерва у Формулі-1 завершився і вже цими вихідними відбудеться п'ятий етап "королеви автоспорту" – Гран-прі Канади.

З 22 по 24 травня на автодромі імені Жиля Вільнева, що знаходиться в Монреалі, Квебек, визначиться черговий переможець гонки Ф-1.

Чемпіон розбирається з головними інтригами та цікавинками напередодні Гран-прі Канади-2026.

Історична довідка

Етап у Канаді є одним з історичних у нинішньому календарі Формули-1. Перші гонки місцевого Гран-прі відбулися ще в 1961-му, а до заліку "королеви автоспорту" етап увійшов у 1967 році.

З того часу лише в 1975, 1987 та 2009 роках Гран-прі Канади не потрапляв до розкладу на сезон Формули-1.

Окрім того, знаменита "стіна чемпіонів" знаходиться саме на автодромі імені Жиля Вільнева, який приймає місцеве ГП з 1978 року.

У 2005 році Гран-прі Канади був найпопулярнішим етапом Формули-1. Ця гонка також посіла третє місце серед найпопулярніших спортивних подій того року, поступившись першим місцем Супербоулу та фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Ну і звичайно історію гонки в Монреалі не обійшов славнозвісний період пандемії COVID-19, коли два роки поспіль, у 2020 та 2021 етап Гран-прі Канади не проводився.

Рекорди етапу в Канаді

Найспішнішими гонщиками в Канаді, як і на багатьох інших треках, є легендарні Міхаель Шумахер та Льюїс Гамільтон. Колишній та нинішній пілоти Феррарі здобули по 7 перемог у Монреалі.

Taking the glory in Canada 🏆🇨🇦



Michael Schumacher and Lewis Hamilton both hold the record for the most victories at the Canadian Grand Prix, with seven each! 🤯#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/SVf6HfbzfW — Formula 1 (@F1) June 11, 2025

Серед команд найуспішнішими у Формулі-1 на Гран-прі Канади є Макларен, які вигравали 13 разів у межах чемпіонату. Феррарі мають 14 перемог, проте дві з них припали на часи, коли етап ще не входив до "королеви автоспорту".

За двома мастодонтами Ф-1 йдуть Вільямс з 7 перемогами, Ред Булл та Мерседес з п'ятьма. Одну зі своїх звитяг "срібні стріли" завоювали минулого року зусиллями Джорджа Расселла.

Конфігурація треку

Історія створення траси в Монреалі дуже давня. Штучний острів Нотр-Дам посеред річки Святого Лаврентія був створений для Всесвітньої виставки Expo 67 у 1967 році.

Після того, як виставка та літні Олімпійські ігри 1976 року в Монреалі закінчилися, було ухвалено рішення дороги острова перетворити на гоночний трек. І ось так з'явився автодром острова Нотр-Дам, так він тоді називався.

Першу гонку етапу Формули-1 траса в Монреалі прийняла в 1978-му. Саме той заїзд виграв Жиль Вільнев на своїй Феррарі, тепер траса носить його ім'я.

Траса в Канаді є однією з улюблених серед гонщиків та вболівальників Формули-1. Трек доволі швидкий, з великою кількістю шикан, що вимагають різкого гальмування. Остання з таких веде до знаменитої "стіни чемпіонів".

Загалом трек складається з 14 поворотів та трьох довгих прямих відрізків, де й відбуватиметься найбільше обгонів. На старт-фінішній прямій гонщики зможуть використовувати нову систему обгонів, детекція якої відбуватиметься перед зв'язкою останніх двох поворотів.

Під час заїзду пілоти долають 70 кіл траси довжиною 4,361 кілометра, що створює загальну дистанцію гонки в 305,27 км.

F1

Рекордне коло продемонстрував колишній пілот Мерседес Валттері Боттас у 2019 році – 1:13,078, хоча найшвидше коло в історії показав Себастьян Феттель у кваліфікації на Феррарі того ж року – 1:10,240.

Шини, стратегії та погода в Канаді

Цього разу на етапі в Канаді буде представлена не найм'якша конфігурація гуми, а трохи жорсткіша, порівняно з минулим роком – C5 софт, C4 медіум та C3 хард.

Постачальник гуми Pirelli зауважує:

"Поверхня траси, яку було оновлено у 2024 році, є гладкою та має низький рівень абразивності. Вона використовується для автоперегонів лише під час вік-енду Формули-1, і, як наслідок, стан траси змінюється дуже швидко не тільки протягом трьох днів, а й у межах кожної окремої сесії. Минулого року зернистість впливала на шини аж до дня перегонів. З новою гумою це явище має бути менш вираженим, а завдяки покращенню стану траси може зникнути вже після п’ятниці".

Pirelli

Враховуючи новий регламент, важко спрогнозувати чи зміниться стандартна стратегія з одним піт-стопом цього року. Тим паче, що на недільний заїзд синоптики передають високу ймовірніть дощу – приблизно 85%.

Фаворити та інтриги Гран-прі Канади

Звісно головними фаворитами будуть пілоти Мерседес, лідери чемпіонату, що мають 100% перемог цього сезону. Однак боротьба між Джорджом Расселлом та Кімі Антонеллі має допомогти гонщикам Макларен.

Тим паче, заїзд у Монреалі має стати серйозним випробуванням для італійця. По-перше, Гран-прі Канади історично дуже успішна траса в Расселла, по-друге ми вже згадували про стіну чемпіонів, яку вже давно не перевіряли на міцність, можливо саме Антонеллі стане наступником Гілла, Вільнева та Шумахера.

"That made up for last year"



Converting pole position to the race win, George Russell is victorious in Montreal! 👏#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/T0iUlKpJym — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Щодо Макларен, то "папая" демонстрували хороший темп, що в Японії, що в Маямі і Канада не має стати виключенням. Тим паче команда Андреа Стелли має привезти великий пакет оновлень і за повідомленнями ЗМІ це може бути навіть крило "макарена", яке вже використовують Феррарі та Ред Булл.

Самі ж італійці та австрійці наче не готуються до Канади, як до переломного для себе моменту в сезоні, але опрацювання останніх оновлень і вдосконалення вже існуючих технологій можуть значно збільшити темп обох команд.

Важливо окреслити, що цей сезон, що є першим за нового регламенту буде дуже залежати від кількості і якості оновлень, адже тут технологічна гонка може бути цікавішою і важливішою, за перегони на трасі.

Щодо середняків, то чимало колективів заявляють про намір завоювати очки, а остання гонка в Маямі показала, що за залікову зону здатні боротися і Альпін, і Хаас, і Вільямс, і Рейсінг Буллз з Ауді.

Ну і ще однією інтригою, що цікавить ледь не найбільше – як поведуть себе боліди в дощових умовах. На неділю, як ми вже повідомляли, прогнозують дощ у Монреалі, а отже Гран-прі Канади може стати першою гонкою за нового регламенту, що відбудеться в дощових умовах.

Прогноз Чемпіона

За умови недільного дощу жоден прогноз не може бути точним, однак спробуємо зазначити, що Джордж Расселл має здобувати перемогу в Канаді та повертатися в чемпіонську боротьбу.

Розклад Гран-прі Канади

П'ятниця, 22 травня

19:30 – 20:30. Перша практика

23:30 – 00:14. Друга практика

Субота, 23 травня

19:00 – 20:00. Спринт

23:00 – 00:00. Кваліфікація

Неділя, 24 травня

23:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію спринту, кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Канади в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.