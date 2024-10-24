Горнер: Ріккардо може знову стати третім пілотом Ред Булл

Керівник Ред Булл Крістіан Горнер заявив, що Даніель Ріккардо може повернутися до ролі третього пілота команди.

Його слова передає Racingnews365.

"Даніель виріс разом із Ред Булл, і зараз він заслужено відпочиває. Він був би радий у будь-який час взяти на себе будь-яку роль, яку захоче, маючи такий список досягнень.

Тому, якби Ріккардо захотів взяти участь у будь-якому комерційному заході в США, ми були б дуже відкриті для цього. Раніше він був нашим третім пілотом і може спокійно повернутися до цієї ролі", – сказав Горнер.