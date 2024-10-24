Горнер: Ріккардо може знову стати третім пілотом Ред Булл
Керівник Ред Булл Крістіан Горнер заявив, що Даніель Ріккардо може повернутися до ролі третього пілота команди.
Його слова передає Racingnews365.
"Даніель виріс разом із Ред Булл, і зараз він заслужено відпочиває. Він був би радий у будь-який час взяти на себе будь-яку роль, яку захоче, маючи такий список досягнень.
Тому, якби Ріккардо захотів взяти участь у будь-якому комерційному заході в США, ми були б дуже відкриті для цього. Раніше він був нашим третім пілотом і може спокійно повернутися до цієї ролі", – сказав Горнер.
Нагадаємо, Ріккардо достроково покинув РБ та оголосив про завершення кар'єри у Формулі-1. Його місце в команді займе 22-річний новозеландець Ліам Лоусон.
Австралієць є чемпіоном британської Формули-3 у 2009 році, та двічі ставав бронзовим призером чемпіонату Формули-1 у 2014 та 2016 роках.