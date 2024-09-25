Горнер відповів на запитання про майбутнє Ріккардо в РБ

Керівник команди Формули 1 Ред Булл Крістіан Горнер заявив, що осіння перерва вирішить майбутнє Даніеля Ріккардо в РБ.

Його слова передає RacingNews365.

"Тепер у нас є період, протягом якого ми оцінимо всі виступи всіх наших пілотів. У сезоні є природна прогалина, коли ми можемо це зробити. Але це частина більшої картини. Ріккардо є її частиною. Ми добре знаємо Даніеля. Ми знаємо, на що він здатний і як керує. Отже, у нас є ці знання", – відповів Горнер.

Австралієць є чемпіоном британської Формули-3 у 2009 році, та двічі ставав бронзовим призером чемпіонату Формули-1 у 2014 та 2016 роках.

Зазначимо, що після того, як Даніель покинув Макларен наприкінці сезону 2022 року, він повернувся в Ред Булл як резервний пілот команди на початку 2023 року, а потім сів за кермо боліда РБ (тоді ще Альфа Таурі) у липні 2024 року.

Нагадаємо, головним претендентом на місце в команді є 22-річний новозеландський пілот Ліам Лоусон, який є резервним пілотом Ред Булл.