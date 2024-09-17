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Ріккардо можуть замінити під час Гран-прі Сінгапуру – джерело

Андрій Яросименко — 17 вересня, 12:13
Ріккардо можуть замінити під час Гран-прі Сінгапуру – джерело
Даніель Ріккардо
Getty images

Австралійського пілота Формули-1 команди РБ Даніеля Ріккардо можуть замінити під час Гран-прі Сінгапуру.

Про це повідомляє FormulaNerds з посиланням на репортера Ziggo Sport Ріка Вінкельмана.

Раніше радник Ред Булл Гельмут Марко розповів, що публіка дізнається про зміни в РБ після Гран-прі Сінгапуру.

Головним претендентом на місце в команді є 22-річний новозеландський пілот Ліам Лоусон, який є резервним пілотом Ред Булл. Він дебютував у Формулі-1 на Гран-прі Нідерландів у 2023 році, замінивши Ріккардо.

Рік Вінкельман ділиться деталями щодо майбутньої гонки Лоусона на трасі Марина Бей.

"Я чув від кількох людей, що Ліам Лоусон поїде в Сінгапурі. Його контракт з Ред Булл передбачає, що він повинен провести щонайменше п'ять гонок у 2024 році" – написав журналіст.

Зазначимо, що чутки про відхід Ріккардо ширяться вже давно. У червні 2024 року керівник Ред Булл Крістіан Хорнер натякнув про те, що австралієць може покинути РБ. Наразі він посідає 14 місце в особистому заліку пілотів, маючи в активі 12 очок. Його найкращим результатом є 8 позиція на Гран-прі Канади.

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Формула 1

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