Ріккардо можуть замінити під час Гран-прі Сінгапуру – джерело

Австралійського пілота Формули-1 команди РБ Даніеля Ріккардо можуть замінити під час Гран-прі Сінгапуру.

Про це повідомляє FormulaNerds з посиланням на репортера Ziggo Sport Ріка Вінкельмана.

Раніше радник Ред Булл Гельмут Марко розповів, що публіка дізнається про зміни в РБ після Гран-прі Сінгапуру.

Головним претендентом на місце в команді є 22-річний новозеландський пілот Ліам Лоусон, який є резервним пілотом Ред Булл. Він дебютував у Формулі-1 на Гран-прі Нідерландів у 2023 році, замінивши Ріккардо.

Рік Вінкельман ділиться деталями щодо майбутньої гонки Лоусона на трасі Марина Бей.

"Я чув від кількох людей, що Ліам Лоусон поїде в Сінгапурі. Його контракт з Ред Булл передбачає, що він повинен провести щонайменше п'ять гонок у 2024 році" – написав журналіст.

🚨LATEST: @ZiggoSport reporter Rick Winkelman states:



"I have heard from several people anyway that Lawson will drive Singapore. Lawson's contract with Red Bull would say that he must drive at least five races this year"



1/#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/E3fLa3RSmB — FormulaNerds 🤓🏁 (@Formula_Nerds) September 16, 2024

Зазначимо, що чутки про відхід Ріккардо ширяться вже давно. У червні 2024 року керівник Ред Булл Крістіан Хорнер натякнув про те, що австралієць може покинути РБ. Наразі він посідає 14 місце в особистому заліку пілотів, маючи в активі 12 очок. Його найкращим результатом є 8 позиція на Гран-прі Канади.