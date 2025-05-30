Винуватець масової аварії у Формулі-2 отримав величезний штраф та ризик пропустити гонку

Пілот академії Макларена Алекс Данн отримав своє покарання за масову аварію, яку він влаштував під час Гран-прі Монако у Формулі-2.

Про це серія повідомила на своєму сайті.

25 травня в Монте-Карло відбулася гонка, у першому повороті першого ж кола якої сталася аварія, що спричинило завал болідів. У результаті з дистанції зійшли одразу сім гонщиків.

Цю аварію викликали дії 19-річного ірландця, який підбив Віктора Мартена та відправив його у загородження. Вони обидва не змогли продовжити гонку.

Згідно з джерелом, за свої дії Данн отримав штраф у вигляді втрати 10 позицій на старті спринтерської гонки в Барселоні.

Більше того, сьогодні, 30 травня, на піт-лейні під час практики в Іспанії він в'їхав у все того ж Мартена. Судді покарали його двома штрафами: по +3 позиції у спринті та Гран-прі.

Варто зазначити, що Алекс Данн має вже вісім штрафних балів з 12 допустимих. Ще чотири і він буде дискваліфікований на один Гран-прі. Для нього це буде серйозним ударом, бо пілот посідає друге місце в особистому заліку Формули-2, претендуючи на чемпіонство.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 травня, в Барселоні стартував дев'ятий етап Формули-1. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх гоночних сесій іспанського вікенду.

Раніше стало відомо, що Віктор Мартен отримав шанс дебютувати у Формулі-1 після аварії з Алексом Данном.