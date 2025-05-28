Гонщик, який став співавтором масової аварії у Формулі-2, дебютує у Формулі-1 в Іспанії

Пілот академії Вільямса Віктор Мартен, який виступає у Формулі-2, оформить свій дебют у Формулі-1 під час вікенду в Іспанії.

Про це команда з Гроу повідомила на своєму сайті.

23-річний француз посяде місце в боліді Алекса Албона під час першої практики на автодромі Барселона-Каталунья. Для нього це буде перший офіційний виступ у "королівських гонках". Етав в Іспанії проходитиме цього тижня.

"Я дуже радий, що вперше сяду за кермо FW47 в Барселоні. Це буде неймовірний досвід – виступити за команду. Я наполегливо працюю над тим, щоб підготуватися якомога краще, щоб максимізувати час, проведений за кермом, і зробити цю сесію цінною для себе і команди. Я безмежно вдячний усім в Atlassian Williams Racing за надану мені можливість і з нетерпінням чекаю на те, щоб насолодитися кожною секундою!", – відреагував на цю новину Мартен.

Віктор Мартен виступає у Формулі-2 вже третій сезон, і всі вони були у складі команди ART Grand Prix.

Згідно з правилами Ф-1, кожна команда повинна надати одному новачку щонайменше дві участі у першій практиці за сезон.

Нагадаємо, що Віктор Мартен був одним з двох учасників інциденту у Ф-2 на старте Гран-прі Монако, який призвів до масової аварії. У результаті завалу з дистанції зійшли сім гонщиків, у тому числі він сам.

Раніше пілот Ред Булл Макс Ферстаппен критично висловився щодо нового правила, яке було впроваджене спеціально для гонки в Монте-Карло.