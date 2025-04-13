Гамільтон – про кваліфікації Гран-прі Бахрейну: Я просто недостатньо добре виконую свою роботу
Пілот команди Феррарі Льюїс Гамільтон висловився про результати кваліфікації Гран-прі Бахрейну, де він посів дев'яте місце.
Слова гонщика наводить ESPN.
"Я не маю достатньо відповідей для вас. Я був просто недостатньо швидким, я недостатньо добре виконую свою роботу.
Зараз у мене точно не найкращі почуття. Мені потрібно прогресувати. Щодо машини, то вона відповідає тому, щоб фінішувати на вищих місцях і це добре", – розповів Гамільтон.
Зазначимо, що кваліфікацію виграв Оскар Піастрі, а напарник Льюїса по Феррарі Шарль Леклер посів третє місце.
Гран-прі Бахрейну відбудеться сьогодні, 13 квітня. Старт заїзду запланований на 18:00 за київським часом.
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