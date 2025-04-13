Гамільтон – про кваліфікації Гран-прі Бахрейну: Я просто недостатньо добре виконую свою роботу

Пілот команди Феррарі Льюїс Гамільтон висловився про результати кваліфікації Гран-прі Бахрейну, де він посів дев'яте місце.

Слова гонщика наводить ESPN.

"Я не маю достатньо відповідей для вас. Я був просто недостатньо швидким, я недостатньо добре виконую свою роботу.



Зараз у мене точно не найкращі почуття. Мені потрібно прогресувати. Щодо машини, то вона відповідає тому, щоб фінішувати на вищих місцях і це добре", – розповів Гамільтон.