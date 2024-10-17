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Формула-1 відмінить бонусне очко за найшвидше коло з наступного сезону

Руслан Травкін — 17 жовтня, 20:58
Формула-1 відмінить бонусне очко за найшвидше коло з наступного сезону
x.com/F1

З наступного сезону пілоти Формули-1 не отримуватимуть додатковий бал за найкраще коло під час гонки.

Про це повідомляє RacingNews365.

Ця поправка до регламенту змагань була затверджена за підсумками останнього засідання Всесвітньої ради ФІА.

Правило діяло з 2019 року. Додаткове очко міг отримати пілот, який покаже найкращий результат на колі під час гонки, а також фінішує у десятці найкращих.

Система розподілу очок 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 (у топ-10) не зазнала змін. Було вирішено, що залікову зону не буде розширено до 12 місця.

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Нагадаємо, цими вихідними після місячної паузи відбудеться Гран-прі США. Чемпіон підготував анонс цієї події.

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